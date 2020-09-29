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۸ مهر ۱۳۹۹، ۲۳:۵۹

در نشست شورای امنیت؛

الجعفری: پرونده تسلیحات شیمیایی سوریه باید مختومه شود

الجعفری: پرونده تسلیحات شیمیایی سوریه باید مختومه شود

نماینده سوریه در سازمان ملل با بیان اینکه دمشق به تعهدات خود درباره توافقنامه منع انتشار تسلیحات شیمیایی عمل کرده است خواستار مختومه شدن پرونده سوریه در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نماینده سوریه در سازمان ملل بار دیگر بر دروغ بودن ادعاهای کشورهای غربی درباره پرونده شیمیایی در سوریه و لزوم مختومه شدن این پرونده تاکید کرد.

«بشار الجعفری» با بیان اینکه سوریه به تعهدات خود در قبال توافقنامه منع انتشار تسلیحات شیمیایی عمل کرده است، مختومه شدن این پرونده را خواستار شد.

الجعفری در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه سوریه برای خلاص شدن از سلاح‌های شیمیایی خود و حل و فصل مسائل برجسته با سازمان ملل و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی همکاری کرده است، گفت: این امر مستلزم توقف دستکاری این پرونده و بسته شدن آن است چرا که سوریه به تعهدات خود در قبال توافقنامه منع سلاح‌های شیمیایی عمل کرد و تمام ذخایر خود را از ژوئن ۲۰۱۴ امحا کرده است.

الجعفری مجدداً فشارها علیه نمایندگان سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با هدف سیاسی کردن پرونده شیمیایی سوریه از سوی کشورهای غربی را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: نمایندگان برخی کشورهای غربی در شورای امنیت در مورد پرونده تسلیحات شیمیایی سوریه دروغ می‌گویند و سعی برای تحریف حقایق علمی در مورد این پرونده دارند.

کد مطلب 5036507

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