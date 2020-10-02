آمار منفی تیم النصر عربستان در مراحل نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره، تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و النصر عربستان از ساعت ۱۸:۳۰ فردا شنبه به مصاف هم می روند.

روزنامه «الریاضیه» عربستان در همین ارتباط آماری از حضور النصر در مرحله نیمه نهایی رقابت های مختلف منتشر کرده است که این آمار برای نماینده عربستان منفی است.

النصر تاکنون هفت بار در مرحله نیمه نهایی حضور داشته که در سه بازی به پیروزی رسیده و چهار باخت در کارنامه اش ثبت شده است.

نخستین حضور النصر در مرحله نیمه نهایی به سال ۱۹۹۱ و به جام باشگاه های عربی بر می گردد که این تیم عربستانی با نتیجه ۴ - ۲ در ضربات پنالتی بازی را به تیم المپیک واگذار کرد.

النصر در سال ۱۹۹۲ برابر الرمثا اردن پیروز شد و در سال ۱۹۹۵ برابر الهلال عربستان در ضربات پنالتی شکست خورد. در همان سال، النصر مقابل تیم فارمرز بانک تایلند با یک گل به پیروزی رسید.

این تیم عربستانی در سال ۱۹۹۸ در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده ترکمنستان پیروز شد ولی در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به ترتیب برابر العربی کویت و الوصل امارات (ضربات پنالتی) شکست خورد.