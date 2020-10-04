۷۸۰۰ نفر با علائم حاد تنفسی در شاهرود به بیمارستان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود ویژه برگزاری مراسم اربعین در این شهرستان به میزبانی حسینیه امام خمینی (ره) شاهرود، ضمن بیان اینکه از ابتدای اسفندماه ۹۸ که بیماری کرونا در شهرهای زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دیده شد تاکنون هفت هزار و ۸۰۰ نفر با علائم حاد تنفسی و مشکوک به کرونا به بیمارستان‌های شاهرود و میامی مراجعه کردند، بیان کرد: این نشان می‌دهد که با چه حجم بیماری جدی در شرق استان روبرو هستیم.

وی از بستری شدن هزار و ۹۰۰ نفر از ابتدای اسفند ماه تاکنون در بیمارستان به دلیل کرونا در شهرستان‌های شاهرود و میامی خبر داد و افزود: ۳۰ درصد بستری شدگان ویروس کرونا در شاهرود و میامی نهایتاً به آی سی یو منتقل شدند و ۱۰۸ نفر نیز تاکنون جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه هنوز جنگ با کرونا ادامه دارد، ابراز کرد: هرچند آنطور که پیش بینی می‌شد و دلخواه ما بود پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان‌های شاهرود و میامی رعایت نشد، اما بازهم در مجموع می‌توان وضعیت در شرق استان بد نیست هرچند این جنگ ادامه داشته و هرگز کرونا لحظه‌ای قطع نشده است.

چمن با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا شش هزار و ۵۰۰ تست آزمایشگاهی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود صورت گرفته است، گفت: از نیمه اردیبهشت شاهرود در زمره معدود دانشگاه‌های کشور بود که بسیار زود پاسخ این تست‌ها را نیز مشخص می‌ساخت چرا که به جای ارسال تست‌ها به پاستور تهران، تیم کارشناسی و متخصص دقیق شناسایی کرونا را در شاهرود مستقر کردیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۴ مورد کرونایی در شهرستان بستری هستند که ۱۵ نفرشان حال بدی دارند، بیان کرد: به دنبال اجتماعات و مجالس شهریور ماه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد متأسفانه آمار مرگ و میر افزایش یافت و تأثیر این اجتماعات را مشاهده کردیم، ما در نیمه اول شهریورماه در شاهرود و میامی شاهد ۱۵ فوتی کرونایی بودیم آن هم کسانی که متأسفانه یا خودشان یا خانواده‌ها و نزدیکانشان در اجتماعات حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه مجموع این اجتماعات سبب شد تا بستری ۱۵ نفر در یک نقطه مشابه ما به ۸۵ نفر برسد و ورودی پنج مورد کرونای مثبت ما در شبانه روز به ۱۵ الی ۲۰ مورد در روز رسیده است، گفت: اجتماعات اینگونه اثر سو می‌گذارند و شاهد شیوع بیشتر کرونا بودیم.