بازیگر سیاهپوست به قتل رسید/ ادای احترام اسپایک لی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پلیس آتلانتا تایید کرد که توماس جفرسون بیرد در این شهر کشته شده است. او ۷۰ ساله بود.
شنبه پلیس آتلانتا گزارشی مبنی بر زخمی شدن فردی را دریافت کرد که با وجود رسیدن نیروهای اورژانس به محل او بر اثر جراحت ناشی از چندین گلوله به پشتش جان باخت.
بازرسان پلیس در حال کار روی این پرونده هستند و اعلام کردهاند اطلاعات آنها هنوز در مرحله ابتدایی است و باید تحقیقات جلو برود تا بتوان نتیجهای گرفت.
بیرد بازیگر چند فیلم اسپایک لی بود که «کلاکرز»، «سوار اتوبوس بشو»، «فریبخورده»، «شی- راک»، «دختر ۶»، «تابستان رِدهوک» و «خون شیرین مسیح» از جمله آنها هستند.
وی در فیلمهای دیگری هم بازی کرده بود که «بهترینهای بروکلین» ساخته آنتونی فوکوا، فیلم زندگینامهای ری چارلز با عنوان «ری» با بازی جیمی فاکس و فیلم «منفجرش کن» به کارگردانی اف گری گرِی از جمله آنها هستند.
اسپایک لی با درگذشت این بازیگر در اینستاگرام یاد وی را گرامی داشت. و نوشت: واقعاً متاثرم که باید خبر قتل تراژیک برادر عزیزمان توماس جفرسون بیرد را که شب پیش در آتلانتا رخ داد به اطلاع برسانم. تام رفیق من است.
وی تصویری از این بازیگر را در نقش شخصیت اورل بارنز در «کلاکرز» به اشتراک گذاشت و از فیلمهایی که در آن با وی همکاری کرده بود یاد کرد.
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