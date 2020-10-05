خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: روزی که کنفدراسیون فوتبال آسیا رای به محرومیت ۶ ماهه مهاجم پرسپولیس داد مشخص بود که مسئولان عربستانی تلاششان برای شکست دادن تنها نماینده باقی مانده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کردهاند.
رای محرومیت عیسی آل کثیر در شرایطی منتشر شد که دیدار حساس نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در پیش بود و این بازیکن در دیدارهای گذشته توانسته بود تاثیرگذارترین بازیکن سرخپوشان باشد و با گلهایش سهم زیادی در رسیدن نماینده ایران به این مرحله داشته باشد.
حتی بدبینترین هواداران فوتبال هم میدانستند که این رای مغرضانه و در راستای تضعیف نماینده ایران است تا تیم النصر با هزینههای سرسامآور و خریدهای گرانقیمت خود بتواند به فینال راه پیدا کند و شاهزادههای سعودی از این اتفاق خوشحال شوند.
اینکه عربستانیها تلاش کنند به تیمها و فوتبال ایران ضربه بزنند شکی در آن وجود ندارد اما نکته قابل تاسف تلاش برخی افراد داخلی برای آب در آسیاب ریختن عربستانیها علیه نماینده ایران بود. افرادی که اطلاعات داخل را به النصری ها دادند و با فعالیت مضاعف در فضای مجازی تلاش زیادی کردند که خوراک لازم به عربستانیها را تامین کنند تا آنها بتوانند با نفوذی که در کنفدراسیون آسیا دارند زمینه محروم کردن مهاجم پرسپولیس را فراهم کنند.
تلاش آنها البته به نتیجه رسید و مهاجم پرسپولیس به ناحق از حضور در نیمه نهایی محروم شد اما شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی برابر النصر و راهیابی به فینال جواب دندانشکنی به همه آنها دادند و موجی از شادی و نشاط را در جامعه ایجاد کردند.
با این حال این پایان کار نبود و «تملق گویان» داخلی تلاش کردند در گام بعدی زمینه محروم کردن پرسپولیس را فراهم کنند. آنها در ادامه فعالیتهای خود عنوان کردند که پرسپولیس به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش نمیتوانسته بازیکن جدید بگیرد و حضور بازیکنان جدید این تیم در لیگ قهرمانان آسیا غیرقانونی است.
همین «خودشیرینی ها» که مشخص نیست چه عایدی برای افراد مغرض داخلی دارد باعث شد رسانههای عربستانی توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند و با خبرهای پرتعداد خود سعی کنند کنفدراسیون آسیا را تحت فشار قرار دهند تا شکایت علیه باشگاه پرسپولیس به صدور حکم برسد!
عجیب اینکه نهادهای نظارتی هم طی روزهای گذشته و با وجود اینکه میدانند برخی داخلیها در حال خوش خدمتی برای عربستانیها هستند هیچ واکنشی به این موضوع نداشتهاند.
شاید اوضاع نابسامان استقلال و کم توجهی مسئولان وزارت ورزش به وضعیت این تیم برای تعیین مدیرعامل و سرمربی فصل آینده باعث دلخوری هواداران این تیم شده و برخی از آنها تلاش کردهاند اوضاع تیم رقیب را هم آشفته کنند. اما آنچه باید برای همه مهم باشد اینکه این کریها برای داخل کشور است و نباید برای تخریب رقیب آب در آسیاب کشورهایی بریزیم که دنبال لطمه زدن به ایران هستند و چه جایی بهتر از فوتبال که میلیونها مخاطب دارد.
بازیهای کثیف آل سعود در کنفدراسیون فوتبال آسیا و منجلابهایی که طی سالهای گذشته برای تیمهای ایرانی درست کرده بودند حالا خودشان را گرفتار کرده است و نه تنها به فینال آسیا نرسیدند بلکه تلاشهایی هم که برای رسیدن به اهداف شان کردند بی ثمر مانده است.
هر چند در این میان نباید از ضعف دیپلماسی بینالمللی مسئولان فوتبال ایران هم بی تفاوت گذشت. مسئولانی که صرفاً برایشان داشتن یک صندلی و گرفتن حقوق دلاری آن اهمیت دارد و زمانی که نوبت به دفاع از فوتبال ایران میرسد زبان به دهان میگیرند و بی تاثیرترین آدم کنفدراسیون فوتبال آسیا میشوند!
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