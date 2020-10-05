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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

صندلی‌های بی‌تاثیر ایران در AFC؛

دست و پا زدن عربستانی‌ها در منجلاب خودشان/ خودشیرینی داخلی‌ها!

دست و پا زدن عربستانی‌ها در منجلاب خودشان/ خودشیرینی داخلی‌ها!

مسئولان باشگاه النصر که بخشی از سیاست‌های فوتبال عربستان در کنفدراسیون آسیا را پیاده می‌کنند، حالا در منجلابی که خودشان درست کرده‌اند گرفتار شده‌اند و در حال دست و پا زدن هستند.

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: روزی که کنفدراسیون فوتبال آسیا رای به محرومیت ۶ ماهه مهاجم پرسپولیس داد مشخص بود که مسئولان عربستانی تلاششان برای شکست دادن تنها نماینده باقی مانده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کرده‌اند.

رای محرومیت عیسی آل کثیر در شرایطی منتشر شد که دیدار حساس نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در پیش بود و این بازیکن در دیدارهای گذشته توانسته بود تاثیرگذارترین بازیکن سرخپوشان باشد و با گل‌هایش سهم زیادی در رسیدن نماینده ایران به این مرحله داشته باشد.

حتی بدبین‌ترین هواداران فوتبال هم می‌دانستند که این رای مغرضانه و در راستای تضعیف نماینده ایران است تا تیم النصر با هزینه‌های سرسام‌آور و خریدهای گرانقیمت خود بتواند به فینال راه پیدا کند و شاهزاده‌های سعودی از این اتفاق خوشحال شوند.

اینکه عربستانی‌ها تلاش کنند به تیم‌ها و فوتبال ایران ضربه بزنند شکی در آن وجود ندارد اما نکته قابل تاسف تلاش برخی افراد داخلی برای آب در آسیاب ریختن عربستانی‌ها علیه نماینده ایران بود. افرادی که اطلاعات داخل را به النصری ها دادند و با فعالیت مضاعف در فضای مجازی تلاش زیادی کردند که خوراک لازم به عربستانی‌ها را تامین کنند تا آنها بتوانند با نفوذی که در کنفدراسیون آسیا دارند زمینه محروم کردن مهاجم پرسپولیس را فراهم کنند.

تلاش آنها البته به نتیجه رسید و مهاجم پرسپولیس به ناحق از حضور در نیمه نهایی محروم شد اما شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی برابر النصر و راهیابی به فینال جواب دندان‌شکنی به همه آنها دادند و موجی از شادی و نشاط را در جامعه ایجاد کردند.

با این حال این پایان کار نبود و «تملق گویان» داخلی تلاش کردند در گام بعدی زمینه محروم کردن پرسپولیس را فراهم کنند. آنها در ادامه فعالیت‌های خود عنوان کردند که پرسپولیس به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش نمی‌توانسته بازیکن جدید بگیرد و حضور بازیکنان جدید این تیم در لیگ قهرمانان آسیا غیرقانونی است.

همین «خودشیرینی ها» که مشخص نیست چه عایدی برای افراد مغرض داخلی دارد باعث شد رسانه‌های عربستانی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و با خبرهای پرتعداد خود سعی کنند کنفدراسیون آسیا را تحت فشار قرار دهند تا شکایت علیه باشگاه پرسپولیس به صدور حکم برسد!

عجیب اینکه نهادهای نظارتی هم طی روزهای گذشته و با وجود اینکه می‌دانند برخی داخلی‌ها در حال خوش خدمتی برای عربستانی‌ها هستند هیچ واکنشی به این موضوع نداشته‌اند.

شاید اوضاع نابسامان استقلال و کم توجهی مسئولان وزارت ورزش به وضعیت این تیم برای تعیین مدیرعامل و سرمربی فصل آینده باعث دلخوری هواداران این تیم شده و برخی از آنها تلاش کرده‌اند اوضاع تیم رقیب را هم آشفته کنند. اما آنچه باید برای همه مهم باشد اینکه این کری‌ها برای داخل کشور است و نباید برای تخریب رقیب آب در آسیاب کشورهایی بریزیم که دنبال لطمه زدن به ایران هستند و چه جایی بهتر از فوتبال که میلیون‌ها مخاطب دارد.

بازی‌های کثیف آل سعود در کنفدراسیون فوتبال آسیا و منجلاب‌هایی که طی سال‌های گذشته برای تیم‌های ایرانی درست کرده بودند حالا خودشان را گرفتار کرده است و نه تنها به فینال آسیا نرسیدند بلکه تلاش‌هایی هم که برای رسیدن به اهداف شان کردند بی ثمر مانده است.

هر چند در این میان نباید از ضعف دیپلماسی بین‌المللی مسئولان فوتبال ایران هم بی تفاوت گذشت. مسئولانی که صرفاً برایشان داشتن یک صندلی و گرفتن حقوق دلاری آن اهمیت دارد و زمانی که نوبت به دفاع از فوتبال ایران می‌رسد زبان به دهان می‌گیرند و بی تاثیرترین آدم کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌شوند!

کد مطلب 5040500
رضا خسروي

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    نظرات

    • red4 IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      16 4
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      لکه ننگ بر پیشونی هواداران استقلال موند ما به قول خودشون 57ساله قهرمان آسیا نشدیم این بار هم نشیم چی میشه؟ اوردن پرچم ژاپن همکاری با سعودی ها علیه ایران و پرسپولیس بی معنا نیست این ها وطن رو فروختند
      • IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
        5 7
        لکه ننگ بر پیشونی کسانی هست که فکر میکنند فقط باید به تیم مورد علاقه خودشون نگاه ملی داشت . هر وقت یه جواب قانع کننده برای ممانعت از بازی شجاعیان برای استقلال آوردید حرف از وطن و ملی گرایی بزنید .
      • علی IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
        0 3
        حرف از تیم مورد علاقه میزنی! هروقت بازی پلی آفتون رو بردین و صعود کردین به مرحله گروهی براتون بر طبل شادانه کوبیدن انگار که شق القمر کردین! شجاعیتون هم بازیکن آزاد نبوده که بتونید باهاش قرارداد ببندین
      • علی IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
        1 4
        اینقدر پررو هستید که شجاعیانتون که فیفا طبق قانون اجازه قرارداد بستن باهاش رو نداده رو با قراردادهای قانونی پرسپولیس مقایسه میکنید؟ هرجا شما نتونستین قانون رو دور بزنید به جاش باید پرسپولیس محروم بشه؟
    • امیر IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      4 8
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      اگر ثبت بازیکنان قانونی بوده که نباید از این قضیه ترسید. ولی اگر تخلفی واقع شده که بایستی منتظر عواقب ان بود. و البته در زمان کیروش هم خیلی از پرسپولیسیها برای باخت تیم ملی دعا می کردند.
      • حمیدرضا IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
        0 0
        هنوز فرق دعا کردن یه عده رو با وطن فروشی بخش عظیمی از هواداران یه باشگاه خاص نمیدونی اظهار نظرم میکنی؟
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      8 2
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      اگه حرف شما درست باشه، خاک بر سر وطن فروشان داخلی. اگه عربها بتونن با پرونده سازی به فینال برسند باید خائنان داخلی به اشد مجازات محکوم شوند.
    • مجتبی IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      5 1
      پاسخ
      در ایران قبلا هم شاهد اینگونه خودشیرینی برای خارجیها بودیم کلاس بالاهای اینجور آدمها ازده سال پیش گرای تحریمهای موثربرزندگی مردم رادادندوپاداششان را گرفتندو لومپنهاشون هم گرا میدن تاپرسپولیس محروم شود
    • محمد IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اگه اینکه داخلیها در این مشکل ایجاد شده مقصر باشند بسیار جای تاسف داره ولی زمانی هم همین باشگاه با پنهان کاری نامه محرمیت بازیکنی برای تیمی مشکل ایجاد کرد و باعث حذف از رقابتها شد اون موقع هیچکس صداش

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