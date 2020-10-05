پروژه های عمرانی دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ساختمان‌های آموزش و توسعه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی و اعضای هیئت امنای این دانشگاه به بهره‌برداری رسید.

در این آیین که صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، پروژه ساختمان آموزش این دانشگاه با زیربنای ۱۰۲۰۰ متر مربع در ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

برای این ساختمان بخش‌های مختلفی شامل ۴۷۷۷ مترمربع مربوط به معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی، ۵۵۸۹ متر مربع مربوط به ۳۸ کلاس با ظرفیت ۱۳۶۶ نفر، ۲۰۰ متر مربع برای سالن کنفرانس به همراه سه اتاق با ظرفیت ۱۴۰ نفر در نظر گرفته شده است.

استودیو آموزش الکترونیکی نیز یکی دیگر از بخش‌های ساختمان جدید آموزش بوده و بنیاد مصلی نژاد، حامی این پروژه در تامین تجهیزات ساختمان است.

طرح توسعه دانشکده مهندسی مکانیک نیز با زیر بنای ۱۵۰۰۰ متر مربع از سال ۱۳۸۹ آغاز و تکمیل بنا از سال ۱۳۹۳ سرعت گرفت تا به امروز که به بهره برداری رسید.

این دانشکده دارای ۹ کلاس، ۱۰ آزمایشگاه، ۶۵ دفتر کار ۳ اتاق به همراه یک سالن کنفرانس و ۲۰ اتاق اداری است و نهاد ریاست جمهوری پشتیبان مالی توسعه این دانشکده بوده است.