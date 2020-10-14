به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان سیستان و بلوچستان در محل تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شد.

بنابراین گزارش در این نشست که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، فرمانداران، مدیران کل و فرماندهان نظامی و انتظامی سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است، مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان بررسی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های نادیده گرفته شده و مهم و همچنین منابع فراوانی وجود دارد که با توجه به امکانات کم و عقب ماندگی تاریخی باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد.

محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه یکی از اهداف این سفر بررسی و نظارت دقیق و میدانی بر فعالیت‌ها و پروژه‌های صورت گرفته و نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان بود، افزود: ما در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم که همه ظرفیت مجلس را برای رفع مشکلات مردم در تمامی نقاط کشور به کار بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه ما در مجلس یازدهم نظارت را بر قانون گذاری اولویت می‌دهیم، خوشبختانه در حال حاضر کمبود در کشور قانونی نداریم بلکه نیاز بسیار زیاد به نظارت داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عقب ماندگی‌های تاریخی در سیستان و بلوچستان وجود دارد، تصریح کرد: البته بعضی از عقب ماندگی‌ها که مربوط به سوء مدیریت است واقعاً غیر قابل قبول است.

تشنگی برخی از مردم سیستان و بلوچستان در کنار آب

وی ادامه داد: به عنوان مثال همچنان شهرستان‌ها و روستاهایی در استان سیستان بلوچستان وجود دارد که در کنار منابع آبی با مشکل آب شرب بهداشتی مواجه هستند که اینجا نشان می‌دهد در مدیریت و نظارت ضعف وجود دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه به زودی برنامه‌های کامل و جامعی برای بهبود وضعیت مردم اجرایی خواهیم کرد، افزود: طبق برنامه هفتم توسعه سیاست‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف خصوصاً در زمینه ایجاد اشتغال در کشور اعمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اساس حل مشکلات اقتصادی کشور ریشه در اصلاح بودجه دارد، گفت: مجلس یازدهم مصمم است در بودجه ۱۴۰۰ این اتفاق بیفتد که می‌تواند بخشی مهمی از مشکلات و عقب ماندگی‌ها را در سطح کشور و خصوصاً مناطق محروم بر طرف کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس برنامه هفتم توسعه را با رویکرد متفاوتی دنبال خواهد کرد، بیان کرد: در برنامه‌ها ما نباید آرزوهایمان را بنویسیم بلکه باید برنامه‌ها بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها تنظیم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بی نظیر کشور افزود: در برنامه هفتم توسعه احکام را به صورت استانی، منطقه‌ای و کشوری تعریف می‌کنیم تا به بعضی از موضوعات که ممکن است برای یک منطقه بسیار مهم باشد، توجه ویژه‌ای شود.

قالیباف با اشاره به اینکه بودجه سال آینده با نگاه به ارتقای برخی از شاخص‌های استان‌ها تدوین می‌شود، ادامه داد: البته متأسفانه ما عادت کرده‌ایم که برای انجام پروژه‌ها به دنبال ردیف‌های دولتی باشیم در حالی که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای عمومی نیز استفاده شود.

وی گفت: البته همه ما می‌دانیم امروز کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط خاصی از نظر بودجه قرار دارد اما من معتقدم ریشه همه مشکلات ما در تحریم نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما در حوزه مدیریت در کشور دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: با صد میلیارد دلار درآمد سالانه هم کسری بودجه داشتیم و حالا هم که کاهش درآمد داریم دچار همان مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه شاخص‌های پیشرفت در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان‌های کشور اصلاً قابل قبول نیست، گفت: ساختار غلط بودجه و کسری بودجه ما را با مشکلات اقتصادی در این استان روبه‌رو کرده است.

کمبود آب و عدم وجود راه‌های دسترسی دو مشکل اساسی سیستان و بلوچستان است

ملک فاضلی، رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: در این استان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به امکانات کم و عقب ماندگی‌های تاریخی باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود آب و همچنین عدم وجود راه‌های دسترسی مناسب دو مشکل اساسی استان سیستان و بلوچستان است، افزود: تجارت مرزی، کشاورزی، شیلات، ترانزیت، صنعت، معدن و گردشگری از جمله دیگر ظرفیت‌های این استان استراتژیک است.

نماینده مردم سراوان، سیب و سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده مناسب از ظرفیت‌های ترانزیتی سیستان و بلوچستان گفت: رمز موفقیت در بهبود معیشت مردم این استان استفاده از ظرفیت مرزهای خاکی است که باید در کنار توجه به مرز آبی به آن توجه ویژه شود.