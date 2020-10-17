نحوه حذف ترم بدون احتساب در سنوات و میهمانی دانشجویان کرونایی

محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف ترم و میهمانی دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت: درخواست حذف ترم دانشجویان به دلیل یک عارضه کرونایی، صد درصد قبول می‌شود. همچنین به دلایلی که شواهد ابتلاء یا اثر پذیری وجود دارد، مانند اینکه خانواده دانشجو مبتلا باشند نیز حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات صد درصد توسط دانشگاه‌ها پذیرش می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت میهمانی دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت: اگر آموزش‌ها مجازی باشد، دیگر میهمانی معنایی ندارد، به عنوان مثال دانشجو ساکن اصفهان است و دانشگاه تهران تحصیل می‌کند با توجه به اینکه آموزش مجازی است، نیاز نیست که در تهران ساکن باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: اما اگر آموزش‌ها حضوری و نیمه حضوری باشد آنگاه میهمانی معنی دارد.

وی افزود: از همین رو به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم درخواست‌ها در این خصوص با حداکثر مدارا بررسی شود مخصوصاً درخواست دانشجویانی که بیماری زمینه‌ای دارند یا تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند.