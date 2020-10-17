به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضوانیان، دبیر نخستین جشنواره گردشگری پایدار روستایی از ایده تا اقدام، درباره برگزاری اولین دوره این جشنواره گفت: «به بهانه سال ۲۰۲۰ که از سوی سازمان جهانی گردشگری به عنوان سال گردشگری و توسعه روستایی نامگذاری شده است، جامعه بوم‌گردی کشور به عنوان متولی یکی از مهمترین تأسیسات گردشگری روستایی اقدام به برگزاری این جشنواره کرد.»

وی تصریح کرد: در صورتی‌که درگیر کرونا نبودیم جامعه بوم‌گردی برای برگزاری نشست و نمایشگاه‌های متنوع برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک دیده بود، اما تا الان و با شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌مان برای برگزاری رخدادهای جشنواره اعم از نشست‌های تخصصی با فعالان مرتبط با بوم‌گردی استان‌ها، کارگاه‌های توان‌افزایی و اختتامیه به صورت آنلاین است که تا پایان آذر ماه اطلاع‌رسانی و برگزار می‌شود.

رضوانیان درباره هدف از برگزاری این جشنواره توضیح داد: در یک و نیم دهه گذشته که بوم‌گردی در کشور شروع به فعالیت کرده، تجربیات اتفاق‌ها و ایده‌های نوعی را پشت سر گذاشتیم که هیچ‌یک از آن‌ها به صورت مکتوب در نیامده است. تمامی این تجارت باید تجمیع و برای ادامه مسیر به کار گرفته شوند.

دبیر نخستین جشنواره گردشگری پایدار روستایی از ایده تا اقدام، ادامه داد: شرکت‌کنندگان تا پایان آذر ماه فرصت دارند آثار خود را در سه حوزه عکس، فیلم و ایده از طریق شماره واتساپ ۰۹۰۲۴۶۱۶۰۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. تمامی آثار به عنوان بانک اطلاعاتی جامعه بوم‌گردی جمع‌آوری و ایده‌های موفق نیز در قالب کتاب منتشر می‌شوند.

وی افزود: در چند روز آینده هیئت داوران معرفی و جوایز اطلاع‌رسانی خواهد شد. مراسم اختتامیه جشنواره نیز شب یلدا برگزار، اما نتایج نهایی در بهمن ماه اعلام می‌شود.

رئیس جامعه بوم‌گردی کشور با اشاره به اقدامات این تشکل در حمایت از صنف خود، بیان کرد: با توجه به اینکه با کاهش سفر در دوران کرونا اقامتگاه‌های بوم‌گردی دچار آسیب جدی شدند، جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور در تفاهمنامه‌ای با صندوق کارآفرینی امید تسهیلاتی را در قاب حمایت از تولیدات واحدهای بوم‌گردی آماده کرد.

رضوانیان با اشاره به اختصاص اعتبار ۹ میلیارد تومانی، تصریح کرد: بنا به تفاهمنامه صورت گرفته تمامی اقامتگاه‌های بوم‌گردی که محصولی را تولید می‌کنند با معرفی جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور از تسهیلات ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی بهره‌مند می‌شوند. همچنین فروشگاه‌هایی که به‌عنوان عرضه محصولات بومی اقامتگاه‌های کشور فعال هستند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در ادامه به اهداف آتی این تشکل اشاره کرد و افزود: تمرکز زدایی، تقویت انجمن‌های استانی، افزایش کیفی آموزش در واحدهای بوم‌گردی، برگزاری جشنواره‌های متنوع اقامتگاه‌های بوم‌گردی اعم از خوراک، آئین، هنرهای سنتی و…، حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط، بهره‌گیری از تجارب در قالب برگزاری کارگاه، همایش و نشست، برپایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات اقامتگاه‌های بوم‌گردی به شکل فیزیکی و اینترنتی از جمله اهدافی هستند که برای انجام آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی در پایان از همکاری و تعامل برقرار شده با معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه در طول این مدت آقای تیموری و دکتر مونسان با ما همراه بودند و اقدامات خوبی صورت گرفت. حتی ضوابط بوم‌گردی کشور با برگزاری ۱۳ جلسه مشترک تدوین شد که خروجی خوبی را به همراه داشت. این امیدواری وجود دارد که این روند تعاملی در بحث آموزش و دیگر مسائل مربوط به بوم‌گردی ادامه داشته باشد.