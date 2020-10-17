به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۰ برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. این دوره از رقابت‌ها طبق تقویم اولیه قرار بود اوایل سال ۲۰۲۰ (اسفند ۹۹) به میزبانی کشور ترکمنستان برگزار شود ولی همچنان تاریخ برگزاری آن مشخص نیست.

در حالی که کشورهای مختلف به دنبال شروع آماده سازی خود و شرکت در این رقابت‌ها بودند، کنفدراسیون آسیا بعد از شیوع کرونا، این بازی‌ها را به تعویق درآورد. این تصمیم AFC باعث نگرانی تیم‌های آسیایی شد چرا که مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰ در تابستان ۹۹ در راه بود و دیر برگزار شدن جام ملت‌های آسیا ممکن بود به آماده سازی نمایندگان این قاره در جام جهانی آسیب بزند. (پنج تیم برتر جام ملت‌ها راهی جام جهانی می‌شوند)

مخالفت مقامات دولتی ترکمنستان با حضور تیم‌های آسیایی در این کشور ابتدا باعث شد AFC رأی به برگزاری جام ملت‌ها در مرداد ۱۳۹۹ بدهد؛ درست بعد از آنکه فیفا اعلام کرد جام جهانی فوتسال لیتوانی از سال ۲۰۲۰ به تابستان ۲۰۲۱ موکول شده است.

با این حال ادامه مخالفت ترکمنستان از یک سو و تداوم ابتلای کشورها به ویروس کرونا، دومین تعویق مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را در پی داشت. AFC چند ماه به ارزیابی شرایط مشغول شد و از اعلام خبر وضعیت مسابقات خودداری کرد. در نهایت این نهاد بعد از مشورت با کشورهای مختلف، تصمیم به برگزاری مسابقات در اواخر سال ۲۰۲۰ (آذر ۹۹) گرفت.

اصرار مقامات دولتی ترکمنستان برای پس دادن میزبانی هم در نهایت منجر شد AFC سراغ یک کشور دیگر در غرب آسیا برود و کویت را که برای گرفتن میزبانی داوطلب شده بود را برگزیند. انتخاب کویت باتوجه به قوانین سخت گیرانه این کشور بعد از شیوع کرونا تا حدی عجیب به نظر می‌رسید. کویتی‌ها به محض قطعی شدن زمان برگزاری بازی‌ها سرمربی خود را از برزیل فراخواندند تا تمرینات را زیر نظر او ادامه بدهند. عجیب اینجا بود که باوجود دعوت رسمی فدراسیون کویت، حتی سرمربی برزیلی فوتسال این کشور هم حدود سه هفته در قطر و ترکیه قرنطینه شد و به سختی مجوز حضور در کویت را به دست آورد.

همه چیز برای برگزاری جام ملت‌ها در کویت قطعی به نظر می‌رسید. تیم‌هایی چون ژاپن، عربستان، کویت و ایران تمرینات آماده سازی را مجدداً شروع کردند تا در این رقابت‌ها ناکام نمانند. ایران حتی هفته پیش سفری به کشور ازبکستان داشت و با تیم ملی این کشور دیدار دوستانه برگزار کرد. ژاپنی‌ها یکی دو بازی تدارکاتی با باشگاه‌های خود انجام دادند. عربستان هم زیر نظر سرمربی اسپانیایی خود تمرینات را در شهر دمام دنبال کرد.



تمرین آماده سازی تیم ملی فوتسال عربستان

مسئولان کمیته فوتسال ایران پیشنهادات آماده سازی دیگری را برای تیم ملی در نظر داشتند. قرار بود تیم عراق به ایران سفری داشته باشد و دیداری تدارکاتی با ملی پوشان کشورمان برگزار کند. حتی برگزاری بازی با تیم منتخب افغانستانی‌های حاضر در ایران پیش بینی شده بود اما به یکباره کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه خبر از لغو جام ملت‌های آسیا داد.

علت این تصمیم تداوم همه گیری ویروس کرونا عنوان و تاکید شده است که این مسابقه به سال ۲۰۲۱ موکول می‌شود.

«استیو هریس» خبرنگار فوتسال ژاپن درباره تعویق این مسابقات، به خبرنگار مهر گفت: از یک عضو فدراسیون فوتبال کویت متوجه شدم که دولت این کشور مخالف برگزاری جام ملت‌های آسیا است ولی فدراسیون کویت همچنان اصرار به میزبانی دارد. فکر می‌کنم در نهایت فدراسیون کویت بتواند دولت این کشور را مجاب کند. هریس همچنین پیش بینی کرد این بازی‌ها در ماه می ۲۰۲۱ (اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۰) انجام شود.



دیدار تیم ملی فوتسال ایران با ازبکستان

تعویق این مسابقات شاید بیش از هر کشور دیگری، تیم ایران را خوشحال کرده باشد؛ تیمی که بعد از بازگشت به ایران از ازبکستان، تست کرونای اعضای کادر فنی اش مثبت شده است. سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که تعویق مسابقات منطقی بوده چرا که ریسک برگزاری آن و ابتلای تیم‌ها به کرونا زیاد است.

با تمام اتفاقات رخ داده، کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمالاً به دلیل فشاری که از سوی اسپانسرها برای برگزاری رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا دارد، تاکنون ریسک آن‌را قبول نکرده و چند نوبت تن به تعویق آن داده است. با تصمیم اخیر، بازهم برنامه آماده سازی کشورها تحت تأثیر قرار گرفته است و باید دید آیا کویت هم قربانی طلسم رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌شود یا خیر.