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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

دروازه‌بان سایپا تهران به صنعت نفت آبادان پیوست

دروازه‌بان سایپا تهران به صنعت نفت آبادان پیوست

آبادان- دروازه‌بان فصل گذشته تیم سایپا تهران به عضویت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، «حامد فلاح زاده» پس از توافق با مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان و با عقد قرارداد، به مدت یک فصل به جمع طلایی پوشان دیار اروند اضافه شد تا در بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال از دروازه این تیم محافظت می‌کند.

این دروازه‌بان ۳۴ ساله اهل مازندران سابقه بازی را در تیم‌های مقاومت آمل، نفت تهران، راه آهن تهران، نیروی زمینی و سایپا تهران دارد.

باشگاه صنعت نفت آبادان پیش از این «فرزین گروسیان» دروازه‌بان سابق استقلال خوزستان را نیز جذب کرده بود.

طلایی پوشان که خود را برای حضور در بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند، فردا دریک بازی تدارکاتی در پایتخت مقابل تیم مس رفسنجان قرار می‌گیرند.

شاگردان پور موسوی بیست و هشتم مهرماه امسال نیز در مقابل تیم استقلال خوزستان قرار می‌گیرند.

تیم فوتبال نفت آبادان بیست و سوم مهرماه امسال برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی به مدت ۱۰ روز به پایتخت کشور اعزام شد.

کد مطلب 5049652

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