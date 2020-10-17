شکایت باشگاه النصر از پرسپولیس در کمیته استیناف رد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه النصر عربستان در پی استفاده پرسپولیس از بازیکنان جدید خود در لیگ قهرمانان آسیا، از این باشگاه ابتدا به کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون آسیا شکایت کرد. این شکایت النصر که در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر پرسپولیس حذف شده بود، در کمیته اخلاق و انضباطی رد شد.

النصری ها سپس اعلام کردند به کمیته استیناف شکایت می‌کنند و درخواست بازنگری در این رای را می‌دهند. شب گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های عربستان خبرهای زیادی از رد درخواست النصر در کمیته استیناف و قطعی بودن حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان مطرح شد.

روزنامه «نبض» عربستان در خبری فوری در این خصوص نوشت: «کمیته استیناف AFC درخواست النصر را رد و رای کمیته انضباطی را در پرونده پرسپولیس ایران تایید کرد.»

حتی روزنامه «البیان» امارات هم این خبر را منتشر و تاکید کرد که شکایت النصر از نماینده ایران در کمیته استیناف مورد قبول واقع نشده است.

بازتاب گسترده این خبر به حدی بود که بعضی از کارشناسان حقوقی عربستان را به واکنش واداشت. «احمد الامیر» کارشناس حقوقی در این ارتباط در توییتر خود نوشت: «خبر منتشر شده صحیح نیست و هدف از انتشارش مشخص است.»

همچنین «عبد العزیز المریسل» خبرنگار عربستانی در خبری اختصاصی مدعی شد رد شکایت النصر صحت ندارد. وی گفت: «النصر درخواست کرده بود AFC دلایل رد شدن شکایتش را اعلام کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه النصر با ارسال ایمیل دوم درخواست فوری را برای گرفتن دلایل رای به منظور تجدیدنظرخواهی ارسال کرد. به همین دلیل خبر رد استیناف النصر صحت ندارد.»

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز به صورت رسمی خبری در این مورد منتشر نکرده است اما بعید به نظر می‌رسد با درخواست النصر برای تغییر نتیجه مسابقه موافقت شود.