به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۱۲۱ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توصیه می‌شود که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس این گزارش، پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۲ روز هوای ناسالم، ۱۵ روز هوای پاک، ۴۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵۲ روز هوای قابل قبول داشته است.

همچنین در مدت مشابه سال قبل، پایتخت از ابتدای سال تا امروز، ۱۵۸ روز هوای قابل قبول، ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۵ روز هوای پاک و یک روز هوای ناسالم داشته است.

پیش بینی می‌شود که دمای هوای پایتخت فردا به ۲۱ درجه سانتیگراد برسد. همچنین کمترین دما برای تهران در فردا ۱۳ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.