برگزاری آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در اول شهریور ماه

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی تغییری نخواهد کرد و بر اساس برنامه ریزی شورای آموزش پزشکی و تخصصی این آزمون در اول شهریور به صورت متمرکز برگزار می شود.

وی یاد آور شد: این دوره از آزمون، پنجاه و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی، بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی و بیست و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این در برخی از دانشکده های پزشکی کشور شایع شده بود که زمان آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و بورد فوق تخصصی تغییر می کند و به دو آزمون دو پاره در دو زمان مختلف تبدیل می شود.

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالاترین آزمون های موجود در کشور هستند. افراد پذیرفته شده در این آزمون به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول به خدمت می شوند.

شرط معرفی به آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی کسب حداقل 90 نمره از ارزیابی درون بخشی از سوی دستیاران است. جهت معرفی دستیاران به آزمون گواهینامه تخصصی باید حداقل مدت 12 ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه آنها گذشته باشد و دستیار در این مدت مشغول به طی دوره آموزشی بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد.

آزمون دانشنامه تخصصی به منظور سنجش آگاهی ها و مهارت های فارغ التحصیلان رشته های تخصصی (شرکت کننده های این دوره آزمون گواهینامه تخصصی و دارندگان گواهینامه تخصصی سال های قبل) دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی، هر ساله در سطح کشوری و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود.

کلیه سؤالات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی، براساس منابع تعیین شده توسط هیات ممتحنه رشته های مربوطه تهیه می شود. حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی است.