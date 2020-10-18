امدادرسانی به بیش از ۱۹۰۰ نفر طی ۴ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور با ارائه گزارش ماموریت‌های امداد و نجات از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در سراسر کشور افزود: در چهار روز گذشته و با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر ۳۱۱ ماموریت امدادی در جاده‌های کشور انجام و در پی آن به هزار و ۹۲۰ نفر از افراد آسیب دیده در حوادث مختلف خدمات متنوع امداد و نجات ارائه شد.

وی با بیان اینکه در چهار روز گذشته و با تلاش امدادگران و نجات گران هلال احمر در سراسر کشور ۲۶۹ نفر از افراد آسیب دیده و متاثر از انواع حوادث و سوانح نجات یافتند ادامه داد: در مدت یادشده ۱۵۶ مصدوم به مراکز درمانی اعزام و ۶۶ نفر هم از خدمات اسکان اضطراری و موقت بهره مند شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست تا در صورت قرار گرفتن در وضعیت‌های اضطراری و پیچیده انواع حوادث و سوانح با شماره ۱۱۲ مرکز پاسخگویی فوری به انواع حوادث در سراسر کشور تماس بگیرند.