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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد؛

امدادرسانی به بیش از ۱۹۰۰ نفر طی ۴ روز گذشته

امدادرسانی به بیش از ۱۹۰۰ نفر طی ۴ روز گذشته

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در چهار روز گذشته ۳۱۱ ماموریت امدادی در جاده‌های کشور انجام و در پی آن به هزار و ۹۲۰ نفر از افراد آسیب دیده امدادرسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور با ارائه گزارش ماموریت‌های امداد و نجات از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در سراسر کشور افزود: در چهار روز گذشته و با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر ۳۱۱ ماموریت امدادی در جاده‌های کشور انجام و در پی آن به هزار و ۹۲۰ نفر از افراد آسیب دیده در حوادث مختلف خدمات متنوع امداد و نجات ارائه شد.

وی با بیان اینکه در چهار روز گذشته و با تلاش امدادگران و نجات گران هلال احمر در سراسر کشور ۲۶۹ نفر از افراد آسیب دیده و متاثر از انواع حوادث و سوانح نجات یافتند ادامه داد: در مدت یادشده ۱۵۶ مصدوم به مراکز درمانی اعزام و ۶۶ نفر هم از خدمات اسکان اضطراری و موقت بهره مند شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست تا در صورت قرار گرفتن در وضعیت‌های اضطراری و پیچیده انواع حوادث و سوانح با شماره ۱۱۲ مرکز پاسخگویی فوری به انواع حوادث در سراسر کشور تماس بگیرند.

کد مطلب 5050254
ساناز باقری راد

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