به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت مجلس و نمایندگان که از آن به عنوان مهمترین وظیفه هیئت رئیسه یاد کرد و گفت: در مدت زمان دو هفته‌ای که برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفته بودیم از مردم نقدهایی پیرامون جایگاه مجلس شنیدیم، اقتدار مجلس کجا رفته است که هیچ‌کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور نیست.

وی افزود: ما نمی‌توانیم حداقل از رئیس جمهور سوال کنیم آن هم در شرایطی که وی روزی پشت همین تریبون مجلس گفت اگر بخواهم ظرف مدت دو هفته قیمت دلار را به ۵ یا ۷ هزار تومان می‌رسانم و این در حالی است که الان قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان هم گذشته است و در پی آن مردم تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: چرا طرح سوال از رئیس جمهور که باید استیضاح و محاکمه شود دو ماه است اعلام وصول نشده است و وی هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد به طوری که برخی ناامید شده‌اند و حتی برخی از معاندین به دلیل عملکرد دولت گفته‌اند که باید عنوان انقلابی را از این مجلس بردارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: مسائل کنونی که در مجلس بررسی می‌شود باید از دستور کار خارج شود و موضوعاتی همچون وضعیت بازار خودرو، ارز و خوراک دام که دغدغه مهم مردم است در دستور کار قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس، گفت: ما باید آئین‌نامه را دنبال کنیم و دستور جلسه حتماً باید بر اساس موضوعاتی که از کمیسیون‌ها می‌آید تنظیم شود ضمن اینکه موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان از جمله مطالبات بخشی از مردم است کما اینکه همین دو استفساریه‌ای که در این جلسه تعیین تکلیف شد در زمره همین موارد قرار داشت.

وی با بیان اینکه ما حتماً باید به اولویت‌های مردم توجه کنیم و این حرف حقی است و فلسفه وجودی ما همین است، افزود: الان طرح دو فوریتی مربوط به سبد کالا در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون باید تلاش بیشتری برای تسریع این روند داشته باشند، همچنین موضوع گرانی و کنترل بازار در دستور کار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار داشته که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

وی اعلام کرد: همین امشب نیز ساعت ۸ نشستی با حضور بنده، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و وزرای مربوطه و رئیس بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهاده‌های کشاورزی برگزار خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این تذکر به جایی است و فلسفه وجودی ما همین است که در حوزه نظارت از هیچ ابزار و وظیفه قانونی کوتاه نیاییم بنابراین قطعاً در این زمینه مجلس انجام وظیفه خواهد کرد.