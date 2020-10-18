به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، آژانس گردشگری فدرال روسیه در حال همکاری با ایرانی‌ها برای تدوین سازوکارهای پیاده‌سازی توافق‌های مربوط به لغو روادید است.

وی در کنفرانس خبری عنوان کرد: امیدواریم این کار به‌زودی به پایان برسد و توافق‌نامه اجرایی شود.

سخنگوی امور خارجه روسیه اضافه کرد که تصمیم‌گیری در مورد زمان اجرایی شدن این توافق‌نامه به موقعیت همه‌گیری کرونا در روسیه و ایران، و اقدامات قرنطینه‌ای مربوط به این بیماری در دو کشور بستگی دارد.

این توافق‌نامه در مورد سفرهای گردشگران گروهی بدون نیاز به اخذ ویزا در ۲۸ مارس سال ۲۰۱۷، طی سفر رئیس‌جمهور ایران به مسکو امضا شده بود.

ایران یک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرده است که با اینکه بیشتر مربوط به محصولات حامل انرژی می‌شود، درها را برای تجارت‌های دیگری مانند صنایع‌دستی و سایر کالاها مانند میوه، منسوجات و به طور کلی گردشگری باز می‌کند.

خبری که ماریا زاخارووا در کنفرانس اعلام کرد، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای را به‌دنبال داشت. برای مثال، وب‌سایت Russia Briefing به شرح این خبر پرداخت و بخش‌هایی از صحبت‌های سخنگوی امور خارجه را منتشر کرد.

وب‌سایت dailygovjobs هم با عنوان «روسیه می‌گوید لغو روادید برای گردشگران ایرانی به زودی اجرایی می‌شود» به شرح این خبر پرداخت و از قول زاخارووا نوشت: «بر اساس این توافق‌نامه، گروه‌های گردشگرِ پنج تا ۵۰ نفره قادر خواهند بود به مدت ۱۵ روز در روسیه اقامت داشته باشند.»

خبرگزاری Nairohost هم در گزارشی به روند تدوین این قرارداد بین ایران و روسیه پرداخت و اجرایی شدن آن را به تعیین یک شریک ایرانی به‌منظور تعدیل اجرایی شدن قرارداد از سوی آژانس گردشگری روسیه موکول کرد.

وبسایت روسی cod۳۴ نیز به شرح این خبر پرداخت و از سوی ماریا زاخارووا نوشت: «امیدواریم این کار هر چه زودتر تکمیل شده و توافق اجرایی شود.»

همچنین، خبرگزاری روسی giperssilka هم خبری درباره این توافق بین ایران و روسیه منتشر کرد که در آن از قول سخنگوی امور خارجه روسیه نوشت: «توافق برای لغو روادید سفرهای گردشگری گروهی بین مسکو و تهران در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.»