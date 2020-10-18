کمبود و گرانی نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۵ هزار تومان، گفت: افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دلیل اصلی این مساله است.

وی درباره اینکه چه پیش بینی برای روزهای آینده در این زمینه دارید؟،افزود: اگر تأمین نهاده‌ها تسریع شود و این محصولات با سرعت بیشتر و قیمت کمتری به دست تولیدکنندگان برسد، سهمیه اختصاصی مرغداران افزایش یابد می‌توان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود در غیر این صورت شاهد افزایش مجدد نرخ خواهیم بود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ظاهراً نرخ مصوب جدید مرغ هم در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده و احتمالاً تا آخر هفته جاری رسماً ابلاغ می‌شود.

پیش از این یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفته بود: قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۳ هزار تومان با ۱۰ درصد افزایش و کاهش در استان‌ها تصویب شده که این رقم مورد رضایت مرغداران نیست و به نظر آنها در شرایط فعلی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده حداقل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است. مرغ زنده با طی فرایند کشتار، با ضریب قیمت ۱.۵ (۱.۵ برابر قیمت مرغ زنده) به دست مصرف کننده می‌رسد.

به گفته این منبع آگاه، قیمت مرغ گرم با در نظر گرفتن قیمت ۱۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده، برای مصرف کننده حدود ۲۱ هزار تومان خواهد بود اما احتمالاً دولت برای اینکه به مصرف کننده فشار وارد نشود قیمت مصوب مرغ گرم (برای فروش به مصرف کننده) را زیر ۲۰ هزار تومان تعیین و اعلام می‌کند.