به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گرمسار ضمن بیان اینکه آمار تصادفات فوتی در گرمسار نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: این در حالی است که میزان تصادفات جرحی ۱۵ درصد و میزان تصادفات خسارتی نیز ۱۹ درصد کاهش داشته است.

وی از افزایش ۱۰ درصدی سرقت و افزایش ۹ درصدی کشفیات آن در گرمسار خبر داد و افزود: در شش ماه ابتدای سال جاری شاهد افزایش چشمگیری در حوزه کشفیات قاچاق سوخت و بیت کویین بودیم.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی جرایم در گرمسار بیان کرد: مقابله با اراذل‌واوباش مهم‌ترین رویکرد و خط قرمز نیروی انتظامی است.

عرب با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان دستگیرشده و بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند، اعلام کرد: در حال حاضر بازار جرایم سایبری داغ است و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرایم سایبری در سطح شهرستان برنامه‌ریزی می‌شود.

وی در ادامه از افتتاح ساختمان پلیس راهور گرمسار در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه در ایام دهه فجر تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرمانده انتظامی گرمسار بابیان اینکه ۲۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته ناجا در گرمسار برگزار می‌شود، تصریح کرد: اهدای خون کارکنان نیروی انتظامی، دیدار با مسئولان شهرستان، غبارروبی از مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای ناجا از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.