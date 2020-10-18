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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

پس از رهایی از کرونا؛

رضا بهرام در کیش کنسرت می‌دهد/ بلیت از ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

رضا بهرام در کیش کنسرت می‌دهد/ بلیت از ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ کشورمان که طی هفته‌های گذشته به کرونا مبتلا شده بعد از بهبودی کامل تصمیم دارد روز اول آبان ماه کنسرتی را در کیش برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کنسرت رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ پس از مدت‌ها از عدم برگزاری کنسرت‌های موسیقی در روزهای کرونایی روز پنجشنبه اول آبان ماه در فضای باز آبنمای موزیکال جزیره کیش میزبان مخاطبان خواهد بود.

این کنسرت طی یک نوبت و در ساعت ۲۳:۵۹ با قیمت بلیت‌های ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۸۰ ،۲۲۰، ۲۳۰ و ۲۵۰ هزار تومان پیش روی علاقه مندان قرار می‌گیرد.

رضا بهرام در تیرماه امسال بود که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده بود اما خوشبختانه وی طی هفته‌های گذشته به طور کامل سلامتی خود را به دست آورده است.

برگزاری کنسرت رضا بهرام در شرایطی است که از روز گذشته بلیت فروشی کنسرت مجموعه «هوروش بند» که این گروه نیز مانند رضا بهرام فعالیت‌های خود را تحت نظر محمدحسین توتونچیان انجام می‌دهند، آغاز شده بود.

کد مطلب 5050518
علیرضا سعیدی

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