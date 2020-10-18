شعار «با هم برای امنیت و سلامت» نماد روزآمدی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت.

در بخشی از بیانیه سپاه پاسداران آمده است: خدای بزرگ را شاکریم آحاد نیروهای مسلح کشور از جمله نیروی پرافتخار انتظامی با بهره‌مندی از عنصر هوشیاری، هوشمندی، درک مقتضیات و الزامات مأموریتی در هر زمان و مکان و آمادگی‌های همه‌جانبه در تعامل و هم‌افزایی برخاسته از روح وحدت و برادری با سایر نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی توانسته است در میدان پاسداری از نظم، امنیت و آرامش عمومی، مجاهدانه و فداکارانه، حماسه‌های بزرگ و ماندگاری را خلق و موجبات خرسندی مردم شریف و رشید ایران عزیز را فراهم آورد.

این بیانیه می‌افزاید: نقش‌آفرینی‌های سترگ و قاطعانه نیروی انتظامی در مقابله با قانون‌ستیزان، هنجارشکنان و عوامل مخل نظم و امنیت جامعه در فضای حقیقی و مجازی که جایگاه تأثیرگذار و محوری این نیرو در ارتقای نظم اجتماعی، امنیت و احساس امنیت در پهنه میهن اسلامی را ترسیم کرده است، بیانگر این حقیقت است که ناجا با تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های معنوی، انسانی و سازمانی خود در صحنه خدمتگزاری به ایران و ایرانی جلوه‌گری‌های معنادار و الهام‌بخش داشته است.

این بیانیه در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهدای گرانقدر نیروی انتظامی و تبریک این هفته به آحاد فرماندهان و کارکنان مومن، انقلابی، شجاع و فداکار این نیرو، مطالبات مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را نقشه راه ناجا در پیگیری اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های خود در توانمندسازی بیشتر ارکان و منظومه سازمانی نیروی انتظامی برای ورود به مأموریت‌های خطیر فراروی با رویکرد تحول و «هوشمندسازی پلیس» آورده است: بی‌شک حرفه‌ای‌گرایی و تقویت مهارت‌های علمی و تخصصی به‌عنوان دستور کار جاری این نیرو خواهد توانست ظرفیت‌های نیروی انتظامی را در هماهنگی، هم‌افزایی و هم‌راستایی با سایر نیروهای مسلح به‌ویژه بسیج مستضعفین و نیز بهره‌مندی از پشتوانه حمایت و رضایت مردمی برای تحقق شعار محوری «با هم برای امنیت و سلامت»، تقویت و مدافعان امنیت و مدافعان سلامت کشور را در شرایط و موقعیت حساس امروز که عزم ملی برای مقابله با بیماری منحوس کرونا پدیدار شده است، یاری بخشد و این نیروی خدوم را در میدان‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، کنترل ترددها و سفرها و مبارزه قاطع با سوداگران و محتکران اقلام بهداشتی و درمانی بیش از پیش موفق سازد.