مونسان و سلطانی فر برای توسعه گردشگری ورزش تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور جمعی از مدیران و معاونان این دو وزارتخانه، به امضای علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان رسید.

مونسان در این مراسم گفت: «امیدوارم روند رو به رشد ورزش کشور ادامه یابد و شاهد پیشرفت‌های هرچه بیشتر در حوزه‌های مختلف ورزشی در کشور باشیم.»

او افزود: «مشترکات زیادی بین این دو وزارتخانه وجود دارد که به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن‌ها مغفول واقع شده و شناسایی و توجه به آن‌ها می‌تواند به تقویت همکاری‌های بین این دو دستگاه کمک کند.»

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: «دو بخش از بخش‌های مهمی که می‌تواند به ایجاد نشاط اجتماعی و نیز توسعه رفاه اجتماعی در جامع کمک کند بخش گردشگری و بخش ورزش است.»

او افزود: «سند توسعه گردشگری خوشبختانه بعد از پیگیری‌های انجام شده در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد. در این سند برای ۲۸ دستگاه اجرایی حکم ابلاغ شده است که نشان‌دهنده این است که گردشگری یک موضوع فرابخشی است. در این میان برای وزارت ورزش و جوانان احکامی ارسال شده که به طور حتم تقویت همکاری‌های این وزارتخانه در حوزه گردشگری می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.»

تنوع‌بخشی به حوزه‌های گردشگری

مونسان در ادامه به مهمترین اتفاقاتی که در حوزه گردشگری در سال‌های اخیر روی داده است اشاره کرد و گفت: «یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم تنوع‌بخشی به حوزه گردشگری است. حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری معدن، گردشگری کشاورزی، اکوتوریسم و … به وجود آمدند و در کنار آن گردشگری سلامت نیز سامان‌دهی شده است. در کنار این‌ها، گردشگری ورزشی نیز بخش مهمی از حوزه گردشگری به حساب می‌آید که رویدادهای ورزشی باید به رویدادهای ورزشی – گردشگری تبدیل شود تا برای کشور درآمدزایی و اشتغال بیشتری ایجاد کند.»

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه گفت: «به‌عنوان مثال در حوزه اکوتوریسم اتفاقات خوبی روی داده و شاهد استقبال بی‌نظیری از سوی گردشگران داخلی و خارجی از این حوزه هستیم در حال حاضر ساخت بوم‌گردی به‌عنوان زیرساخت این حوزه از گردشگری در کشور شتاب گرفته و ۲۲۰۰ واحد بوم‌گردی در کشور تاکنون احداث شده است. به‌طور حتم در حوزه گردشگری ورزشی نیز ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده بهینه کرد.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «رویدادهای گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار هستند باید به این رویدادها بیش از پیش توجه کرد و تورهای رویدادهای گردشگری می‌تواند در قالب تورهای ورزشی – گردشگری برگزار شود تا هم سامان‌دهی شوند و هم برای کشور درآمدزایی ایجاد کند.»

مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان نیز در این نشست در سخنانی گفت: «پنج سال پیش سند همکاری سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با وزارت ورزش و جوانان امضا شد که امروز سند همکاری ارتقا یافته و موارد جدیدی نیز به آن اضافه شده است. اکنون بعد از پنج سال به نظر می‌رسد کارشناسان و مدیران هر دو دستگاه به بلوغ کامل برای اجرای این سند همکاری رسیده‌اند و با آمادگی بیشتری مفاد این تفاهم‌نامه همکاری از سوی دو دستگاه اجرایی خواهد شد.»

کمک به جذب گردشگر از طریق رویدادهای ورزشی

او افزود: «گردش مالی که در حوزه رویدادهای ورزشی در دنیا وجود دارد موضوعی است که می‌تواند زمینه مناسب همکاری در حوزه گردشگری را فراهم کند که موفقیت هرچه بیشتر در این دو حوزه در گروی تعامل بیشتر مدیران و کارشناسان این دو دستگاه است تا با تقویت همکاری‌ها شاهد درآمدزایی، ارزآوری و اشتغال بیشتر برای کشور باشیم.»

سلطانی‌فر در ادامه گفت: «مسابقات و رویدادهای ورزشی باعث می‌شود تا میلیون‌ها گردشگر در سال به کشورهای مختلف سفر کنند. به‌عنوان مثال رویداد ورزشی المپیک همه ساله باعث می‌شود گردشگرانی از ۲۰۰ کشور دنیا در کشور محل برگزاری رویداد حضور یابند. بعد از آن مسابقات جام جهانی فوتبال است که بیشترین گردشگر را به دنبال دارد و بعد از آن نیز مسابقات جام ملت‌ها و نیز لیگ‌های معتبر دنیا است که باعث حضور گردشگران می‌شود.»

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: «در کشور ما نیز ظرفیت‌های فراوانی برای میزبانی از رویدادهای گردشگری وجود دارد. خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی فراهم شده و با اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب تنها دو ورزشگاه استاندارد برای برگزاری مسابقات بین‌المللی فوتبال داشتیم اکنون تعداد ورزشگاه‌ها افزایش یافته و شهرهای مختلف مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز و شیراز می‌توانند محل مناسبی برای برگزاری و میزبانی از رویدادهای ورزشی باشد.»

او خاطرنشان کرد: «در کنار رویدادهای ورزشی، بازی‌های بومی و محلی نیز یکی دیگر از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در جذب گردشگر تأثیرگذار باشد و با توجه به اینکه این نوع از ورزش‌ها و بازی‌ها برای گردشگران خارجی از جذابیت بالایی برخوردار است و می‌توان در این خصوص نیز برای جذب گردشگر می‌توان برنامه‌ریزی کرد.»

اهداف تفاهم‌نامه

این تفاهم‌نامه به استناد سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ سیاست‌های کلی نظام در بخش گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی و لزوم توسعه و سامان‌دهی آن و نقش و اهمیت گردشگری ورزشی در توسعه و تحکیم روابط دوستی بین ملت‌ها و وظایف وزارت ورزش و جوانان و سهم ارزنده فدراسیون‌های ورزشی در میادین بین‌المللی در معرفی ایران اسلامی و نظر به اهمیت و ضرورت بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی کشور در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی خدمات محور، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نمانام‌سازی (برندسازی) مناسب منابع فرهنگی - ورزشی و طبیعی - ورزشی کشور با هدف توسعه گردشگری ورزشی به امضا رسید.

توسعه و ارتقای کمی و کیفی بسترهای گردشگری ورزشی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اشتغال و کارآفرینی در بین جوانان در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور و افزایش امکان دسترسی آن‌ها به فرصت برابر در بازار کار، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناسب در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی ورزش کشور، به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار با جذب گردشگران ورزشی، توسعه اقتصاد خدمات‌محور از طریق جلب مشارکت فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی در گردشگری ورزشی، توسعه و تحکیم مراودات و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ورزشی و بسترسازی و توسعه برندسازی رویدادهای ورزشی ملی ایران و استفاده از ظرفیت‌های مربوطه در سطوح بین‌المللی ذیل برند ملی گردشگری کشور از مهمترین اهداف امضای این تفاهم‌نامه است.

همچنین از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به کمک به افزایش درآمدهای پایدار زیرساخت‌ها و منابع مرتبط با صنعت گردشگری کشور از طریق گردشگران ورزشی، کمک به تأمین ساز و کار مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌مند به فعالیت در بخش گردشگری ورزشی، حمایت از علاقه‌مندان دارای معیارهای مورد تائید طرفین برای فعالیت در کسب و کارهای مرتبط با گردشگری ورزشی با تاکید بر سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، شناسایی مناطق کمتر شناخته شده، محروم و دارای ظرفیت‌های توسعه پایدار گردشگری ورزشی در راستای معرفی به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ترویج فرهنگ دینی، اخلاقی و ورزشی با الگو برداری از زندگی ائمه معصوم برای نسل جوان و ایجاد امنیت برای گردشگران خارجی به‌منظور بازدید از فضاهای ورزشی اشاره کرد.

وظایف دو دستگاه در تفاهم‌نامه

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اقداماتی را انجام دهد که از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در این تفاهم‌نامه می‌توان به برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز گردشگران ورزشی، رعایت استانداردهای مورد تائید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تورهای گردشگری ورزشی، از جمله استفاده از راهنمایان تخصصی گردشگری، تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی و نیز همکاری و مشارکت در تائید و تقاصای روادید، حمایت از تأسیس و فعال‌سازی موزه ورزش و استقرار ویترین‌هایی از صنایع‌دستی هنرهای سنتی و ماکت‌های آثار تاریخی و فرهنگی، اساطیر و چهره‌های ماندگار ورزشی، همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، برای شناسایی و ثبت و ترویج آئین‌های ملی – ورزشی، سنتی و بازی‌های بومی و محلی اقوام ایرانی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت ورزشکاران ملی در معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور با عنوان سفیر گردشگری در رویدادهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای استفاده از صنایع‌دستی به‌عنوان جایزه قهرمانان و کاپ‌های ورزشی، برنامه‌ریزی برای درج عنوان و تصاویر شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی بر روی لباس ورزشکاران، همکاری و مشارکت در حفظ، مرمت و احیای بناهای تاریخی مرتبط با ورزش‌های آئینی – باستانی و همکاری در سامان‌دهی محورها و محوطه‌های تاریخی دارای پتانسیل‌های طبیعت‌گردی و کوهپیمایی و معرفی آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز بر اساس این تفاهم‌نامه اقداماتی را انجام دهد که از مهمترین اقدامات این وزارت‌خانه می‌توان به همکاری با وزارت ورزش و جوانان در تهیه پرونده ثبت جهانی و ملی منابع دارای قابلیت بهره‌برداری، همکاری در شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری ورزشی کشور و حمایت از وزارت ورزش و جوانان در تأسیس و فعال‌سازی موزه‌های ورزشی در سراسر کشور اشاره کرد.

احیای طرح سفرکارت جوانان و ارائه تسهیلات تخفیفی برای رشد گردشگری جوانان با رعایت قوانین و مقررات ناظر نیز از اقدامات مشترکی است که در این تفاهم‌نامه بر عهده دو دستگاه گذاشته شده است.

هم چنین بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد، کمیته راهبری گردشگری ورزشی با هدف تحقق مفاد این تفاهم‌نامه با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار دو دستگاه تشکیل شود.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه چهار سال است و در صورت موافقت طرفین برای مدت مشابه قابل تمدید است.

ارتقای گردشگری و ورزش در دولت تدبیر و امید

مونسان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه در گفت‌وگو با خبرنگاران نیز گفت: «گردشگری اشتغال‌آفرین است و با سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند اقتصاد خوبی را برای کشور ایجاد کند. ما در سال ۲۰۱۹، ۱۱.۸ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم داشتیم که عدد مناسبی به نظر می‌آید. امیدوارم با فعال کردن بخش گردشگری ورزشی بتوانیم شاهد جذب بیشتر گردشگر خارجی باشیم و به میزان آن بتوانیم ایجاد اشتغال کنیم.

او افزود: «در دولت تدبیر و امید، هر دو بخش ورزش و گردشگری خیلی خوب به اهداف خود نزدیک شده‌اند و ما بیش از ۴۹۰ هتل با ستاره‌های مختلف در دولت تدبیر و امید افتتاح کردیم. بیش از ۲۲۰۰ واحد بوم‌گردی به بهره برداری رسید و زیرساخت‌های گردشگری در این دولت به خوبی جلو رفته است.»

مونسان افزود: «این وزارتخانه در حال حاضر ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا دارد که ۵۰۰ واحد از این پروژه‌ها هتل هستند که به بهره برداری خواهد رسید.»

مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان نیز در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: «توسعه یک کشور نیازمند مردمی است که به لحاظ جسمی و روحی از یک سلامت مناسبی رو به رو باشند و ورزش هم به‌عنوان ارزان‌ترین ابزار برای پر کردن اوقات فراغت مردم و همچنین ایجاد شور و نشاط در جامعه محسوب می‌شود و همچنین می‌تواند باعث وحدت و غرور ملی شود.»

او افزود: «در ارتباط با سندی که ما ۵ سال قبل مبادله کردیم، اساس و پایه‌ای برای تعریف چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت متقابل این دو بخش بود. خوشبختانه در شرایط حاضر یک بلوغ خوبی بین مدیران و کارشناس‌های دو وزارت خانه به وجود آمده که امید وارم بهتر از گذشته از این ظرفیت‌ها استفاده شود. بعد از جلسات مختلف بین کارشناسان و معاونان دو وزارتخانه پیش نویس سند جدید تنظیم شد و به امید خدا در آینده از ظرفیت‌های مختلف این دو بخش استفاده شود. به عنوان مثال بخش گردشگری، بخشی با توجیه اقتصادی بسیار بالا اشتغال زایی خیلی سریع و سرمایه گذاری کم می‌تواند مشکلات اقتصادی را کمتر کند و ورزش هم که ارزان‌ترین و مؤثرترین ابزار برای شادی مردم و ایجاد وحدت ملی بین مردم است.»

سلطانی‌فر در ارتباط با این تفاهم‌نامه و تشویق فدراسیون‌ها به پذیرفتن میزبانی‌ها بیشتر عنوان کرد: «ما با توجه به ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌ها کشور، و هزاران استادیوم و سالن‌های ورزشی ساخته شده از جهت توانایی میزبانی همواره پیشگام بودیم. الان هم برای ۲۰۲۷ پیشنهاد میزبانی جام ملت‌های آسیا را دادیم و همچنین برای رویدادهای مهم بین المللی در رشته‌های سالنی ما می‌توانیم میزبانی مسابقات جهانی را داشته باشیم، اما امیدواریم این شرایط خاتمه پیدا کند و ملت قهرمان ما همانطور که در چهل سال گذشته نشان دادند، بتوانند سر بلند از این تحریم‌های ظالمانه بیرون آیند و با خاتمه این تحریم‌ها حتماً میزبانی‌های ما گسترده می‌شود و حضور گردشگران خارجی گسترش پیدا خواهد کرد.»