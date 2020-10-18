۶ هکتار از اراضی شهرستان اردل به کشت زعفران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله سعیدی گفت: زعفران تولیدی این شهرستان از لحاظ کیفیت در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.
سعیدی افزود: زعفران گیاه کم آبی است و سازمان جهاد کشاورزی از کشت گیاهان دارویی و کم آب حمایت میکند.
وی گفت: به طور متوسط از هر هکتار چهار کیلو گرم زعفران برداشت میشود که عمده زعفران کشت شده در شهرستان در اراضی شهر اردل است گرچه در غالب نقاط شهرستان نیز کشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل افزود: روستاییان معمولاً در زمینهای کوچک مقیاس این گیاه را کشت و از این طریق درآمد زایی و معیشت این قشر حاصل میشود.
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