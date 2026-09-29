حبیبی: تأمین مسکن نیروهای مسلح کرمانشاه یک اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با محوریت بررسی وضعیت مسکن نیروهای مسلح برگزار شد، تأمین مسکن این قشر را یکی از اولویتهای استان دانست و بر همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
وی با خیرمقدم به سردار محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، اظهار کرد: تفاهمات مناسبی از گذشته برای تأمین مسکن نیروهای مسلح انجام شده و اکنون لازم است با همکاری دستگاههای مسئول، این اقدامات با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور افزود: نیروهای مسلح باید بدون دغدغه مسائل معیشتی و مسکن، تمرکز خود را بر انجام مأموریتهای تخصصی قرار دهند و همه دستگاهها باید برای حل مسئله مسکن این نیروها پای کار باشند.
حبیبی تأمین مسکن نیروهای مسلح را اقدامی در راستای خدمت به مردم نیز دانست و گفت: نیروهای مسلح بخشی از جامعه هستند و رسیدگی به وضعیت مسکن آنان، در واقع خدمت به خانوادهها و مردم نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط خاص کرمانشاه و مأموریتهای نیروهای انتظامی و مرزبانی خاطرنشان کرد: فراجا و مرزبانی در حوزه مسکن نیازمند توجه ویژه هستند و باید تلاش شود شرایط مسکن این مجموعهها به وضعیت سایر نیروهای مسلح نزدیک شود.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت ثبت دقیق توافقات جلسه تأکید کرد و افزود: تصمیمات و موارد مورد توافق باید در قالب صورتجلسه ثبت شود تا مبنای پیگیریهای بعدی قرار گیرد و هیچیک از مصوبات در روند اجرا به فراموشی سپرده نشود.
وی هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان را یکی از الزامات پیشبرد پروژههای مسکن عنوان کرد و گفت: مجموعههای آب، برق، گاز و مخابرات همکاری مناسبی با ادارهکل راه و شهرسازی استان دارند و استفاده از این ظرفیت میتواند روند اجرای پروژههای مسکن نیروهای مسلح را سرعت ببخشد.
حبیبی درباره نحوه اجرای زیرساختهای پروژهها تصریح کرد: اولویت پروژههایی که باید خدمات زیربنایی دریافت کنند، لازم است توسط ادارهکل راه و شهرسازی و با هماهنگی نماینده نیروهای مسلح تعیین شود تا طرحهای دارای آمادگی و اولویت بالاتر، زودتر از خدمات دستگاههای زیرساختی بهرهمند شوند.
وی افزود: پس از مشخص شدن اولویتها، دستگاههای مسئول در حوزه آب، فاضلاب، برق و سایر خدمات نیز باید اقدامات خود را بر اساس همین اولویتبندی پیش ببرند.
استاندار کرمانشاه توجه به زیرساختهای روبنایی را نیز ضروری دانست و گفت: در کنار خدمات زیربنایی، پروژههای مسکن به فضاهایی مانند مدرسه و مسجد نیاز دارند که در این میان، تأمین فضای آموزشی باید با توجه به نیاز خانوادهها در اولویت قرار گیرد.
حبیبی ادامه داد: در چارچوب طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز پروژههای مسکن نیروهای مسلح باید با جدیت دنبال شود و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این زمینه همکاری و تعهد لازم را داشته باشد.
وی درباره تسهیلات بانکی مسکن نیز اظهار کرد: روند تکمیل و پرداخت تسهیلات باید عملیاتی شود و با توجه به شرایط تورمی، سازوکاری در نظر گرفته شود که منابع مالی متناسب با پیشرفت پروژهها و در زمان مناسب در اختیار طرحها قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به زمینهای پیشنهادی برای اجرای طرحهای مسکن نیروهای مسلح در شهرستانها گفت: برخی اراضی شهرستانها از نظر قیمت و شرایط میتوانند گزینههای مناسبی باشند و نباید ظرفیت شهرستانها را در این حوزه کمتر از مرکز استان در نظر گرفت.
حبیبی همچنین بر پیشبینی مسکن خانواده شهدای نیروهای مسلح در طرحهای مربوط تأکید کرد و گفت: این خانوادهها باید در برنامههای تأمین مسکن دیده شوند و از ظرفیت تسهیلات بنیاد شهید نیز برای حمایت از آنان استفاده شود.
وی درباره پروژه ۷۰۰ واحدی مسکن فراجا نیز اظهار کرد: قیر مورد نیاز برای آسفالت این مجموعه باید از سوی ادارهکل راه و شهرسازی تأمین و عملیات آسفالت نیز توسط شهرداری اجرا شود.
در ادامه این جلسه، فرماندهان ارتش، فراجا و نماینده سپاه استان کرمانشاه مسائل و مشکلات مربوط به مسکن کارکنان خود را مطرح کردند و استاندار کرمانشاه نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده صادر کرد.
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