سردار حاجیان: ۶ سارق و مجرم در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: پلیس با هدف پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مخلان امنیت، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۶ نفر از سارقان و مجرمانی که مرتکب اقدامات مجرمانه شده بودند، با اقدامات به‌موقع و قاطعانه پلیس شناسایی و دستگیر شدند که در میان آنها یک سارق مسلح نیز حضور داشت.

وی با اشاره به سوابق برخی از افراد دستگیرشده ادامه داد: ۲ نفر از این افراد در سرقت از منازل دست داشتند و پس از فروش اموال مسروقه، حتی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو کرده بودند.

سردار حاجیان همچنین به شناسایی فردی که با سوءاستفاده از عناوین دولتی و معرفی خود به عنوان مرتبط با یکی از مراکز حساس اقدام به کلاهبرداری کرده بود، اشاره کرد و گفت: این فرد ضمن دادن وعده ازدواج به زنان و ارائه وعده‌هایی درباره دریافت تسهیلات، از آنها کلاهبرداری می‌کرد.

وی تصریح کرد: در میان دستگیرشدگان، اعضای یک باند جعل اسناد نیز حضور داشتند که با جعل مدارک دولتی و هویتی از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه، حدود ۷۰ فقره جعل انجام داده بودند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار رصد فعالیت مجرمان خاطرنشان کرد: پلیس به‌صورت مستمر رفتار افراد مجرم و کلاهبردار را زیر نظر دارد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفته است.

سردار حاجیان گفت: مجرمان نباید تصور کنند امکان فرار از چنگ قانون را دارند و پلیس با اقتدار با افرادی که امنیت و آرامش مردم را مختل می‌کنند برخورد خواهد کرد و دستگاه قضایی نیز مطابق قانون با این افراد برخورد می‌کند.

وی تأکید کرد: پلیس به عنوان حافظ امنیت جامعه اجازه نخواهد داد گروهی اندک با اقدامات مجرمانه، امنیت مردم را خدشه‌دار کنند و آرامش عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در مواجهه با افراد مشکوکی که خود را مأمور پلیس یا کارکنان دستگاه‌های دولتی معرفی می‌کنند، هوشیاری بیشتری داشته باشند و هرگونه رفتار مشکوک را در سریع‌ترین زمان به پلیس اطلاع دهند.