به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه آیین توزیع ۵۵۰۰ بسته نوشت‌افزار و ۴۶۳۶ جفت کفش اهدایی مقام معظم رهبری میان دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان با حضور جمعی از مسئولان استانی در زاهدان برگزار شد.

این اقلام به همت قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه و با هدف حمایت از دانش‌آموزان استان، در دبستان استثنایی «امید» ناحیه یک زاهدان توزیع شد.

سردار جواد سپاهی، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه قدس جنوب شرق، در این آیین آموزش‌وپرورش را یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در پیشرفت سیستان و بلوچستان دانست و گفت: سپاه پاسداران در کنار مأموریت‌های دفاعی و امنیتی، خود را موظف به همراهی با مردم و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف می‌داند و حمایت از آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان در آینده کشور افزود: سپاه استان و قرارگاه قدس آمادگی دارند در حوزه آموزش‌وپرورش و سایر زمینه‌های مورد نیاز، در کنار مردم و مسئولان استان باشند و برای ارتقای شرایط آموزشی و اجتماعی استان نقش‌آفرینی کنند.

سردار سپاهی همچنین از تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش استان قدردانی کرد و توجه به دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه را مورد تأکید قرار داد.