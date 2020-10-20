سن تیم ملی فوتسال بالا نیست/قرار بود چین از جام ملتها انصراف بدهد

احمد اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی اش با تیم فوتسال شنزن در لیگ چین گفت: مسابقات معوقه فصل قبل به صورت متمرکز در شهر پکن و هر دو روز یک بار برگزار شد و تیم ما سه هفته زودتر از پایان فصل به عنوان قهرمانی رسید. ۱۴ مسابقه باقی مانده بود که این بازی‌ها در کمپ تیم ملی چین در پکن انجام شد.

بازیکن ایرانی تیم فوتسال شنزن ادامه داد: وقتی به کشور چین برگشتم دو هفته قرنطینه بودم. قبل از اضافه شدن به تیم در پکن هم یک روز قرنطینه بودم و بعد از منفی شدن تست کرونا به مسابقات وارد مسابقات شدم. تمام تیم‌ها در پکن جمع شده بودند. اینجا امکانات بسیار خوبی دارد و هیچیک از اعضای تیم‌ها هم حق ترک کمپ را ندارند. خوشبختانه با این امکانات و برنامه‌های پیشگیرانه هیچکس به کرونا مبتلا نشد.

لژیونر فوتسال ایران درباره وضعیت کنترل کرونا در کشور چین تاکید کرد: آمار کرونا در چین صفر است و اگر چیزی هم هست برای کسانی است که از خارج چین می آیند. مردم در حال زندگی عادی هستند. استفاده از ماسک در مترو و اما کن شلوغ و پاساژها اجباری است اما در فضای باز اجباری برای ماسک نیست. گفته می‌شود از ماه دسامبر هم زدن واکسن کرونا را در چین شروع می‌کنند.

اسماعیل پور در خصوص برنامه‌های تیم ملی فوتسال چین یادآور شد: شنیدم که چین اجازه خارج شدن تیم ملی خود را از این کشور نمی‌داد و اگر جام ملت‌های آسیا آذر برگزار می‌شد و بازی‌ها عقب نمی‌افتاد، شاید این تیم به مسابقات نمی‌آمد.

این ملی پوش فوتسال ایران در ادامه صحبت‌هایش در خصوص تعویق مسابقات قهرمانی آسیا که بالا رفتن سن بازیکنان را در پی دارد، گفت: بهترین بازیکنان دنیا همه بین ۳۰ تا ۳۳ سال دارند. برزیل چند سال با میانگین سنی بالا قهرمان جهان می‌شد. فکر نمی‌کنم سن و سال ملاک خوبی باشد که در جام ملت‌ها یا جام جهانی به مشکل بخوریم. درست است شادابی جوانی نیست ولی با تمرین خوب و زندگی حرفه‌ای می‌شود انتظارات را برآورده کرد. میانگین ۳۰ سال خیلی بالا نیست و نرمال است.

وی افزود: فوتسال برای یک بازیکن تازه از سن ۲۸ سالگی جان می‌گیرد. همه چیز بستگی به بدن بازیکن دارد و فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاید.

اسماعیل پور در پاسخ به این سئوال که آیا زمان برگزاری فصل آینده لیگ فوتسال چین مشخص شده است؟ تصریح کرد: هنوز برای فصل بعد تصمیمی گرفته نشده است ولی احتمالش هست بعد از عید چینی‌ها مسابقات را برگزار کنند. برنامه فوتسال چین بستگی به تاریخ بازی‌های آسیا هم دارد.

ملی پوش فوتسال ایران درباره آینده اش با این تیم گفت: باید وقتی به شنزن بر می‌گردم ببینم شرایط چطور است. من با شنزن یک سال دیگر قرارداد دارم و احتمالاً با این تیم ادامه می‌دهم.

اسماعیل پور که در حال حاضر با مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال در یک باشگاه عضویت دارند، درباره ارتباطش با ملی پوش فوتبال ایران هم گفت: از قبل با مرتضی در ارتباط نبودم ولی اخیراً در چین با هم صحبت‌هایی داشتیم. فعلاً پکن هستم و هر موقع به شنزن برگردم او را می بی نم.