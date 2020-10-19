اختصاص مکانی برای تأسیس خانه هنرمندان در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه رحمتی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شعر طنز و داستان کوتاه اراک، اظهار کرد: نامگذاری روز اراک یکی از افتخارات ماندگار در شهر اراک است چرا که روز اراک به عنوان یک نماد می‌تواند با هدف ایجاد بستر برنامه ریزی و حرکت هماهنگ فرهنگی از سوی تمامی دستگاه‌های فعال در حوزه فرهنگ و هویت شهری مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی تملک کامل خانه محسنی اراک و تبدیل آن به موزه اسناد تاریخی شهرداری اراک، تعیین و تصویب روز اراک، تأسیس خانه فرهنگ، نامگذاری چهره‌های ملی بر میادین و خیابان‌های شهر، ساخت سرود اراک، برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی هنرمندان اراکی در مراکز تحت نظارت شهرداری، اختصاص بودجه برای کمک به مرمت سقف بازار تاریخی اراک، تأکید و اجرای مجدانه و توسعه خطوط دوچرخه در سطح شهر با هدف فرهنگ سازی حمل و نقل پاک و… بخشی از حرکت‌های شورا در این حوزه بوده است.

رحمتی گفت: در راستای توسعه متوازن فرهنگی، سراهای محله با قابلیت فعالیت‌های فرهنگی و توانمند سازی در محلات مختلف به ویژه محلات کم برخوردار تأسیس شده است.

وی توزیع عادلانه در حوزه فرهنگ را مهم برشمرد و افزود: تا قبل شیوع بیماری کرونا برنامه‌های گسترده فرهنگی و ورزشی در مناطق مختلف شهر و برگزاری کنسرت‌های بزرگ در فضاهای عمومی از جمله پارک امیرکبیر و پارک ملت که با استقبال کم نظیر همشهریان روبرو شد، اجرا شده است.

وی عنوان کرد: انجام جشنواره‌های مختلف ملی در اراک از جمله جشنواره ملی داستان کوتاه و شعر طنز، جشنواره ملی کاریکاتور و… از جمله اقدامات قابل توجه در سال‌های اخیر در اراک بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک در خصوص اقدامات در حال انجام گفت: فراخوان جشنواره فیلم کوتاه و عکس مخصوص فیلم سازان و عکاسان اراکی، احداث پیاده راه امیرکبیر با هدف ارتقا هویت فرهنگی شهر، برگزاری مراسم ویژه روز اراک، کلنگ زنی نخستین بلک باکس ویژه هنرمندان تئاتر و علاقمندان به این هنر در پارک شهر اراک از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.