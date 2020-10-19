ترامپ برای خروج سودان از فهرست حامیان تروریسم شرط تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آگاه در دولت ایالات متحده اعلام کردند که گفتگوها پیرامون پرداخت غرامت از سوی سودان به قربانیان حملات القاعده به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا (سال ۱۹۹۸) قرار است طی روزهای آتی به پایان برسد.

در همین ارتباط، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که سودان با پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم موافقت کرده است.

ترامپ با انتشار یک پیام در توئیتر نوشت: «یک خبر خیلی خوب! دولت جدید سودان، که در حال پیشرفت عظیمی است، با پرداخت ۳۳۵ میلیون دلار به قربانیان آمریکایی تروریسم و خانواده‌های آنان موافقت کرد. به محض پرداخت، من نام سودان را از فهرست دولتهای حامی تروریسم حذف خواهم کرد. سرانجام، عدالت برای مردم آمریکا [محقق شد] و گامی بزرگ برای سودان [برداشته شد]!»

از سوی دیگر، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان اعلام کرد که «در انتظار لحظه‌ای است که [دولت] آمریکا به طور رسمی به کنگره این کشور اعلام کند که نام سودان را از فهرست دولتهای حامی تروریسم حذف نماید».

گفتنی است که ظرف روزهای گذشته گزارشهایی مبنی بر گفتگوی دولت سودان با مقامات دولت آمریکا بر سر امکان حذف نام این کشور از فهرست دولتهای حامی تروریسم به همراه تسویه بدهی خارطوم به ایالات متحده و متقاعدسازی سایر کشورهای دوست به برداشتن گام‌هایی مشابه در زمینه تسویه بدهی‌های خود به آمریکا منتشر شده است.

لازم به ذکر است که ایالات متحده در سال ۱۹۹۳ به دنبال نقل مکان «اسامه بن لادن» رهبر القاعده به سودان، نام این کشور آفریقایی را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد. اما گفتگوها برای حذف نام سودان از این فهرست بلافاصله پس از کودتای ارتش این کشور و برکناری دولت «عمر البشیر» در آوریل ۲۰۱۹ آغاز شد.