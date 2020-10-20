به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور به خبرنگاران گفت: ما نسبت به فصل گذشته پنج بازیکن خارجی‌مان و پنج بازیکن ترکیب اصلی را از دست دادیم. در بازار نقل و انتقالات قیمت‌ها به صورت کاذب بالا رفته و واقعی نیست.

وی افزود: نمی‌شود بازیکنی که فصل گذشته یک و نیم میلیارد قراردادش بوده الان پنج و نیم میلیارد پول بخواهد؛ یا بازیکنی که سه میلیارد بوده امسال ۱۰ میلیارد درخواست کند. یک حبابی ایجاد شده ولی متأسفانه این حباب در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

وی در خصوص قیمت‌های غیرواقعی برخی از بازیکنان لیگ برتری نیز گفت: در عین حالی که باید نقاط ضعف را پوشش بدهیم و خواسته هواداران را عملی کنیم، نباید زیاد وارد این فضای حباب قیمتی شویم.

وی با بیان اینکه کمترین حق تراکتور قهرمانی است، افزود: امسال تلاش می‌کنیم تیم خوبی داشته باشیم و بازی‌های تماشاگرپسندی ارائه دهیم.

منصوریان با اشاره به اینکه تراکتور یک باشگاه خصوصی است، ادامه داد: مالک باشگاه برای دارایی خود زحمت کشیده و از همه مهم‌تر به بالا رفتن آوازه باشگاه تراکتور کمک کرده است.

سرمربی تراکتور در خصوص امکانات این باشگاه نیز گفت: تراکتور از لحاظ امکانات سخت افزاری با تیم‌های صنعتی برابری می‌کند. در امکانات لجستیکی بالاتر هم هستیم.

منصوریان با اشاره به ضرورت توجه به بازیکنان جوان تراکتور نیز افزود: هشت بازیکن جوان جذب کردیم که چهار بازیکن در تیم‌های پایه بودند و به بزرگسالان آوردم. با این بازیکنان جوان آینده تراکتور درخشان است.

وی با تاکید بر اینکه هرگز به مسائل حاشیه‌ای ورود نمی‌کند، گفت: از انتقادات بدون غرض خبرنگاران نیز استقبال می‌کنم، چراکه باید همگی برای موفقیت تراکتور تلاش کنیم چون این تیم متعلق به هواداران است.

سرمربی تیم تراکتور در خصوص دیگر تیم تبریزی حاضر در لیگ برتر نیز گفت: باید سهمیه آذربایجان‌شرقی در لیگ برتر حفظ شود و برای موفقیت فوتبال تبریز تلاش کنیم، ما نیز با تیم ماشین‌سازی دوست و رفیق هستیم و رقیب نیستیم.