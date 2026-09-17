بساط تورهای غیرمجاز گردشگری برچیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته، در نشست فعالان صنعت گردشگری با معاون وزیر میراث فرهنگی در سرعین اظهار کرد: فعالیت تورهای غیرمجاز، شرکتهای قانونی را با محدودیت فعالیت و خلأهایی روبرو کرده که انتظار میرود با نظارت دستگاههای متولی، بساط تورهای غیرمجاز برچیده شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
وی افزود: عمدتاً در واگذاری زمین و اراضی دولتی، سختگیریها بیش از سایر موارد است که گاه به دلیل تداوم این کار، از راهداری پیشنهاد تأمین زمین در مسیرهای گردشگری میشود که امیدواریم این مشکل و مانع با دقت و نظارت بیشتر برطرف شود
نماینده اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نگاه عادلانه، ادامه داد: باید نگاه عادلانه در تأمین زیرساختها برای فعالان صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد و به هیچ وجه قابل قبول نیست که 30 شرکت خاص در کشور، مجوز برگزاری تورهای گردشگران خارجی را داشته باشند، اما در این بین، یک شرکت از استان اردبیل مجوزی نداشته باشد.
بیوته با اشاره به محدودیتهای موجود، افزود: به دلیل شرایط جنگی، محدودیت برگزاری تورهای خارجی همچنان برقرار است، اما انتظار میرود با دریافت مجوز از وزارت امور خارجه، امکان برقراری تور برای گردشگران کشورهای همسایه فراهم آید.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فصلی صنعت گردشگری، خاطرنشان کرد: متأسفانه در پاییز و زمستان به دلیل کاهش جمعیت گردشگری و مسافران، ما با تعطیلی واحدهای اقامتی بهویژه هتلها روبرو هستیم که در چنین شرایطی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، یک ناانصافی در حق فعالان این حوزه است.
وی با تأکید بر حمایت از فعالان گردشگری، ضرورت راهاندازی صندوق حمایت از صنعت گردشگری را یادآور شد و گفت: ما در مجلس، حامی راهاندازی چنین صندوق حمایتی هستیم تا فعالان این بخش مورد حمایت و همراهی قرار گیرند.
بیوته در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور، بیان کرد: در سالی که شرایط جنگی در کشور حاکم است، باید در صدور مجوزها بهویژه از طریق درگاه ملی، تسهیلگری ویژه انجام شود و در کنار آن، سرمایهگذاران به راحتی بتوانند در طرحهای سرمایهگذاری، مشارکت جدی و همراهی خوبی را انجام دهند.
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