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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۷

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با مهر:

قیمت‌ها در بازار خودرو ریزشی شد/ کاهش ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی

قیمت‌ها در بازار خودرو ریزشی شد/ کاهش ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه نوسان نرخ ارز در قیمت خودرو تاثیر می گذارد، گفت: طی امروز قیمت خودروهای داخلی تا ۱۰ میلیون تومان و خارجی ها تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

سعید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر کاهش نرخ دلار بر بازار خودرو، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز ارتباط نزدیکی با قیمت خودرو دارد، وقتی اتفاقی در بازار ارز رخ می‌دهد، به سرعت تاثیر خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: قیمت خودرو در بازار صرفاً از روی کاغذ اعلام و بالا و پایین می‌شود و معامله‌ای روی نرخ‌های بالا انجام نمی‌شود؛ اما طی دیروز و امروز با توجه به اینکه نرخ دلار به سمت کاهشی شدن حرکت می‌کند، قیمت‌های کاغذی خودرو نیز در حال ریزش است.

به گفته وی، طی امروز نرخ خودرو چه در بازار خودروهای نو و چه کارکرده داخلی و خارجی ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اگر نرخ دلار به همین صورت ریزش کند، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش می‌یابد.

وی بار دیگر تاکید کرد: مدتی است در بازار خودرو قیمت‌ها به صورت سلیقه‌ای اعلام می‌شود اما هیچ خرید و فروشی روی این نرخ‌ها انجام نمی‌شود.

موتمنی تصریح کرد: بازار خودرو از بیستم شهریور به این سو قفل شده و خرید و فروش در این بازار به صفر رسیده است. از نظر خریداران قیمت‌ها در بازار غیرمنطقی است و مصرف کنندگان تمایلی به خرید ندارند.

وی افزود: مردم به خودرو به چشم یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند و در حال حاضر هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود.

در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای پرفروش آمده است؛ البته قیمت ها شناور بوده و به عنوان مثال برای خودروی پراید ۱۳۱ هم قیمت ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هم قیمت ۱۱۷ میلیون تومان دیده می شود. همچنین برای خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ دو نرخ ۲۴۴ میلیون تومان و ۲۳۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

قیمت خودروهای خارجی

قیمت خودروهای داخلی

خودرو قیمت ۲۷ مهر قیمت ۲۹ مهر
ساینا ۱۷۳ میلیون تومان ۱۶۴ میلیون تومان
سایپا ۱۳۱ ۱۳۰ میلیون تومان ۱۲۲ میلیون تومان
تیبا صندوق دار ۱۵۷ میلیون تومان ۱۵۰ میلیون تومان
تیبا هاچ بک ۱۶۲ میلیون تومان ۱۶۱ میلیون تومان
پژو ۴۰۵ ۲۴۰ میلیون تومان ۲۳۰ میلیون تومان
سمند سورن ۲۸۵ میلیون تومان ۲۷۵ میلیون تومان
دنا معمولی ۳۱۸ میلیون تومان ۳۱۴ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۲۴۷ میلیون تومان ۲۴۴ میلیون تومان
کد مطلب 5052518
سمیه رسولی

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    نظرات

    • سید محسن IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
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      هموطن عزیز در شهرستانها در نشر این پیام و رساندش به دست نمایندگان در مجلس و مسئولین استانی و کشوری تلاش و کوشش کنید با توجه به سیستم ظالمانه قرعه کشی خودرو که درصد برندگان شهرستانهای کوچک بسیار بسیار کم بوده لازم است جهت رعایت عدالت نسبت توزیع خودرو برای هر استان به نسبت درصد جمعیت آن استان

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