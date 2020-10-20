تمام تلاش ما رفع نیازمندی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته نیروی انتظامی گفت: تمام تلاش ما رفع نیازمندی‌های مردم است و این یک توفیق است. نیروی انتظامی با برنامه ریزی و هدایت‌های مقام معظم رهبری اقدامات خوبی انجام داده است و بیشترین خدمت به مردم را امروز به دلیل نوع مأموریت در بین سازمان‌ها ناجا انجام می‌دهد.

وی گفت: امروز نیروی انتظامی از نظر نیروی انسانی و لجستیک در فشار زیادی است اما همکارانم در اقصی نقاط کشور با روحیه انقلابی این خلأ را پر کرده‌اند.

اشتری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بهترین مقابله با دشمن خدمت به مردم است، بیان کرد: ناجا در زمینه پیشگیری از کرونا از ساعات اولیه در کنار حوزه بهداشت و درمان فعال شد و یکی از حوزه‌هایی که برای مردم ایجاد دغدغه کرده بود یعنی فضای مجازی را کاملاً رصد و در این رابطه ۳۰۰۰ تارنما که موجب تشویش اذهان عمومی شده بودند را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

وی در ادامه گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور نیروی انتظامی با تمام ظرفیت پای کار آمد و با اینکه خیلی از مصوبات ستاد ملی کرونا که بار اجرایی دارند به عهده نیروی انتظامی است اما همچنان این مأموریت ادامه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با تقدیر از حسن توجه آیت الله نوری همدانی بیان کرد: مجموعه نیروی انتظامی حول محور ولایت و رهبری بدون هیچ خستگی مشغول انجام وظیفه است.