سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران, دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ وزارت ارشاد، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت بخش اکران‌های جشنواره به زمان بازگشایی سینماها در تهران موکول شود. بر همین اساس هم بخش بین‌الملل و هم بخش ملی به تعویق افتاد، تا روزگاری که دوباره کرونا فروکش کند و سینماها باز شود. در آن زمان هم با پنجاه درصد مخاطبان به نمایش آثار می‌پردازیم.

وی افزود: از آنجایی که جشنواره در بخش بین‌المللی تقویم خاص جهانی دارد، مقرر شد هفت آبان ماه آغاز به کار کند. با توجه به اینکه با مدرسان بین‌المللی برای برگزاری ورکشاپ ها و نشست‌های علمی از چند ماه قبل توافق شده بود، این بخش از جشنواره به شکل آنلاین از هفتم آبان ماه آغاز به کار می‌کند. پنج روز اول مدرسان خارجی و پنج روز دوم مدرسان داخلی محتوای آموزشی ارائه می‌دهند، این محتوا به صورت آنلاین برای هنرجویان و علاقه‌مندان به سینما در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود و به زودی جدول این آموزش‌ها منتشر می‌شود.

آثار ایرانی به‌صورت آنلاین به نمایش درنمی‌آیند چون هیچ‌کدام از پلتفرم‌ها نمی‌توانند امنیت آثار را تأمین کنند هیچ مکانیزم فنی در این رابطه وجود ندارد موسوی توضیح داد: تغییری که ما داریم این است که برای پرهیز از تجمع، از روز هفتم آبان ماه فقط بخش آموزش و ورکشاپ به شکل آنلاین برگزار خواهد شد و این دوره ۱۰ روزه خواهد بود. ضمن اینکه ما از همه صاحبان آثار خارجی اجازه گرفته‌ایم که فیلم‌هایشان را در شبکه‌های محلی به نمایش بگذاریم، چون نمی‌شود با آی‌پی خارجی به فیلیمو یا نماوا وصل شد. بنابراین آن‌ها نگرانی برای سرقت و قاچاق آثار خود ندارند. تمام صاحبان آثار خارجی پذیرفته‌اند که در جشنواره فیلم کوتاه تهران به شکل آنلاین رقابت کنند. ولی اینکه چه زمانی جشنواره برگزار شود به شرایط عمومی ایران و جهان بستگی دارد. ما هم منتظر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

وی افزود: آثار ایرانی به صورت آنلاین به نمایش درنمی‌آیند چون هیچ‌کدام از پلتفرم‌ها نمی‌توانند امنیت آثار را تأمین کنند هیچ مکانیزم فنی در این رابطه وجود ندارد البته این موضوع مختص به ایران نیست حتی نتفلیکس هم قادر به صیانت از آثار نیست.

به گفته موسوی، محل نمایش آثار سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران سینماهای فرهنگ، باغ فردوس، موزه سینما و دوازده سالن پردیس سینمایی ایران مال خواهد بود.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران بیان کرد: با موضوعاتی که عنوان کردم عملاً جشنواره برگزار نمی‌شود ما هیچ کار مغایر با پروتکل‌های بهداشت جهانی انجام نمی‌دهیم و مطلقاً هیچ بخش حضوری نداریم. در هفتم آبان ماه فقط یک سری ورکشاپ‌ها به صورت آنلاین آغاز می‌شود. ما نخواستیم در این شرایط جشنواره برگزار کنیم و خودمان از این موضوع انصراف دادیم و اطلاع‌رسانی کردیم.

موسوی در پایان اظهار کرد: ما هیچ افتتاحیه و اختتامیه‌ای هم نخواهیم داشت. در تاریخ مشخص شده یعنی هفتم آبان ماه فقط بخش ورکشاپ‌ها به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود. بخش حضوری به زمانی می‌افتد که شرایط بهتر شود این شرایط ممکن است دو هفته دیگر یا دو ماه دیگر پیش بیاید. اگر هم اختتامیه‌ای داشته باشیم این موضوع بعد از اکران فیلم‌های ایرانی خواهد بود.