اولین دوره مدافعان اسلام و انقلاب در کرمانشاه برگزار شد

حجت الاسلام یوسف احمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه تقریبی‌ترین استان کشور است که تنوع مذهبی و فرقه‌ای زیادی شامل شیعه، اهل تسنن، اهل‌حق و شاخه‌های ضاله بهائیت و وهابیت دارد.

وی افزود: بر همین اساس اولین دوره آموزشی در سطح مدیران تبلیغات اسلامی شهرستان‌های کرمانشاه با عنوان مدافعان اسلام و انقلاب با حضور حجت الاسلام سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب اسلامی و جمعی از اساتید دانشگاه طی چهار روز در شهرستان صحنه برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اشاره به اهمیت وحدت بین مذاهب اسلامی، تصریح کرد: علمای شیعه و اهل تسنن، همیشه منشأ وحدت بوده و برنامه‌های وحدت آفرین همواره در استان برگزار شده است؛ لذا اسکتبار همیشه سعی در بر هم زدن وحدت در منطقه را داشته است.

احمدی ادامه داد: در این دوره به بررسی علل اختلاف بین مذاهب و شیوه‌ای برخورد با نقشه‌های استکبار و چگونگی مقابله با خرافه گرایی و تقویت عوامل وحدت آفرین پرداخته شد.

وی ادامه داد: برای اتحاد بیشتر بین فرق و مذاهب قصد داریم این دوره‌ها را در سطح مدیران فرهنگی استان و عموم مردم و علمای شیعه و اهل تسنن برگزار کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: انشاالله بتوانیم کاری انجام دهیم که هیچ سرویس اطلاعاتی به خود اجازه تفرقه افکنی در استان کرمانشاه را ندهد و انقلاب اسلامی را که ثمره مجاهدت امام خمینی (ره) و شهیدان است را به حکومت امام زمان (عج) برسانیم.