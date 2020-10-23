زلزله ۳.۱ ریشتری جم را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح روز جمعه شهرستان جم را لرزاند.

موقعیت این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸:۰۰ شمالی و طول جغرافیایی ۵۲.۳۸ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز این زمین لرزه تا شهر جم ۲۰ کیلومتر، تا ریز ۳۰ کیلومتر و تا کنگان ۳۶ کیلومتر فاصله داشته است.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

ساعت ۴۰ دقیقه بامداد امروز نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر منطقه تنگ ارم در شهرستان دشتستان را لرزانده بود.

ساعت ۲۲ و ۴۹ دقیقه شب گذشته زمین لرزه ۲.۹ ریشتری منطقه ریز در شهرستان جم را لرزانده بود.