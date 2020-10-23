  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

آقای سلطانی‌فر دیگر کافی نیست؟

فاجعه رسول‌پناه تازه‌ترین برگ انتخاب‌های سیاه وزیر ورزش

فاجعه رسول‌پناه تازه‌ترین برگ انتخاب‌های سیاه وزیر ورزش

انتشار ویدئویی از سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برگ جدیدی از انتخاب‌های سیاهی که در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط وزیر ورزش صورت گرفت را رو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تک تک واژه‌هایی که از دهان مدیر محبوب وزیر ورزش خارج می‌شود و آن لبخندی که انگار به حال و روز ویران شده ورزش کشور می خندد در نوع خودش مایه خجالت و شرمساری است.

ادبیاتی که تنها نشان می‌دهد وزیر ورزش حتی در انتخاب دوستان نزدیک خودش هم توجه چندانی به شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری یا آداب اجتماعی نداشته چه رسد به انتصاب مدیرانی که ورزش کشور را به مرز نابودی کشانده‌اند.

تکلیف فرد هتاک که روشن است چه از جانب اشخاص و افرادی که با ذکر نام به آنها توهین شده و نسبت به شکایت و پیگیری قانونی اقدام خواهند کرد و چه از سوی مدعی العموم حتی مردم شریف خطه قهرمان پرور مازندران که این توهین زشت و ناپسند را تحمل نخواهند کرد. بدون تردید شان جامعه شریف پزشکان و دندانپزشکان نیز اجل است که چنین فردی با اینگونه القاب مورد خطاب قرار گیرد.

با این وجود باید به سراغ عامل این بحران‌های رفتاری و اخلاقی در ورزش رفت، فردی که با انتخاب‌های سوال برانگیز خودش نقش اول را در بحران‌های سال‌های اخیر ورزش همچنین فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال داشته است.

حال و روز باشگاه استقلال و انتخاب‌های ناکارآمد وزیر ورزش که بر کسی پوشیده نیست، انتخاب‌های مسعود سلطانی فر برای باشگاه پرسپولیس هم چندان بهتر از رقیب نبود. در ماجرای ویلموتس و خسارت ٨ میلیون یورویی هم مستندات نشان می‌دهد که وزیر ورزش توصیه به مذاکره با برخی گزینه‌ها می‌کند و در نهایت ویلموتس از بین همان گزینه‌ها سرمربی تیم ملی می‌شود.

سبقه رسول پناه پیش از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی پرسپولیس هم نشان می‌دهد که ارتباط شخصی با وزیر تنها دلیل این انتصاب تاسف برانگیز بوده است.

انتخاب فردی که نه تنها با فعالیت و مدیریت در ورزش و فوتبال بیگانه بوده بلکه حتی کمترین آشنایی با آداب اجتماعی و مفهوم احترام به افراد و اقوام ندارد.
هیچ شناخت و تجربه‌ای در حوزه مدیریت نداشته که اسرار درونی و خصوصی یک باشگاه را مقابل جمعی از هواداران و یا اهالی به زشت‌ترین شکل ممکن افشا می‌کند و پس از فحاشی و هتاکی حیرت انگیز حتی شجاعت کافی برای استعفا و کناره گیری هم ندارد.

جامعه فوتبال و اهالی ورزش در این ماجرا از سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس عبور کرده‌اند، حالا این شخص مسعود سلطانی فر و یاران نزدیک و معاونانش هستند که باید در قبال عملکرد و کارنامه سیاه خودشان در ورزش خصوصاً انتخاب سوال برانگیز دوستان و اطرافیانشان پاسخگو باشند.

کد مطلب 5054659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها