به گزارش خبرنگار مهر، تک تک واژههایی که از دهان مدیر محبوب وزیر ورزش خارج میشود و آن لبخندی که انگار به حال و روز ویران شده ورزش کشور می خندد در نوع خودش مایه خجالت و شرمساری است.
ادبیاتی که تنها نشان میدهد وزیر ورزش حتی در انتخاب دوستان نزدیک خودش هم توجه چندانی به شاخصههای اخلاقی و رفتاری یا آداب اجتماعی نداشته چه رسد به انتصاب مدیرانی که ورزش کشور را به مرز نابودی کشاندهاند.
تکلیف فرد هتاک که روشن است چه از جانب اشخاص و افرادی که با ذکر نام به آنها توهین شده و نسبت به شکایت و پیگیری قانونی اقدام خواهند کرد و چه از سوی مدعی العموم حتی مردم شریف خطه قهرمان پرور مازندران که این توهین زشت و ناپسند را تحمل نخواهند کرد. بدون تردید شان جامعه شریف پزشکان و دندانپزشکان نیز اجل است که چنین فردی با اینگونه القاب مورد خطاب قرار گیرد.
با این وجود باید به سراغ عامل این بحرانهای رفتاری و اخلاقی در ورزش رفت، فردی که با انتخابهای سوال برانگیز خودش نقش اول را در بحرانهای سالهای اخیر ورزش همچنین فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال داشته است.
حال و روز باشگاه استقلال و انتخابهای ناکارآمد وزیر ورزش که بر کسی پوشیده نیست، انتخابهای مسعود سلطانی فر برای باشگاه پرسپولیس هم چندان بهتر از رقیب نبود. در ماجرای ویلموتس و خسارت ٨ میلیون یورویی هم مستندات نشان میدهد که وزیر ورزش توصیه به مذاکره با برخی گزینهها میکند و در نهایت ویلموتس از بین همان گزینهها سرمربی تیم ملی میشود.
سبقه رسول پناه پیش از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی پرسپولیس هم نشان میدهد که ارتباط شخصی با وزیر تنها دلیل این انتصاب تاسف برانگیز بوده است.
انتخاب فردی که نه تنها با فعالیت و مدیریت در ورزش و فوتبال بیگانه بوده بلکه حتی کمترین آشنایی با آداب اجتماعی و مفهوم احترام به افراد و اقوام ندارد.
هیچ شناخت و تجربهای در حوزه مدیریت نداشته که اسرار درونی و خصوصی یک باشگاه را مقابل جمعی از هواداران و یا اهالی به زشتترین شکل ممکن افشا میکند و پس از فحاشی و هتاکی حیرت انگیز حتی شجاعت کافی برای استعفا و کناره گیری هم ندارد.
جامعه فوتبال و اهالی ورزش در این ماجرا از سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس عبور کردهاند، حالا این شخص مسعود سلطانی فر و یاران نزدیک و معاونانش هستند که باید در قبال عملکرد و کارنامه سیاه خودشان در ورزش خصوصاً انتخاب سوال برانگیز دوستان و اطرافیانشان پاسخگو باشند.
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