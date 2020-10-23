تشدید وضعیت ناسالم هوای اراک در نهمین روز متوالی

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شاخص کیفیت هوای اراک اظهار کرد: اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، در روز جاری (دوم آبان ماه) نشانگر تداوم وضعیت ناسالم هوای اراک در نهمین روز متوالی است.

وی ادامه داد: شاخص آلودگی هوای اراک ساعت هفت صبح امروز به ۱۲۳ رسید و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد که مربوط به ایستگاه شریعتی واقع در بلوار میرزایی شیرازی بوده است.

به گفته میرزایی عامل اصلی این آلودگی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: با توجه به تداوم آلودگی از چند روز گذشته تمام بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت بدنی در فضای باز جدا خودداری کنند.

میرزایی عنوان کرد: با وجود شیوع بیماری کرونا و اثرات زیانبار آن برای مبتلایان باید از هر گونه رفت آمد در محیط‌های شلوغ و پر رفت و آمد خودداری شود.

وی گفت: در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها باید دقت لازم را به عمل آورد و از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها جلوگیری کرد.

به گفته میرزایی باید از انجام هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیر کاری و عمرانی و مانند آن خودداری شود.