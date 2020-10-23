به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه ۲۰۰ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئولان این سازمان در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم اظهار کرد: قاریان محترم و پیشکسوتانی که در عرصه قرآنی دارای سابقه هستند و گروه مرجعی برای کارهای قرآنی به‌شمار می‌روند، لطف کنند و در بقاع متبرکه حضور به هم رسانند تا کرسی‌های تلاوت در این اماکن شکل بگیرد.



وی با اشاره به اینکه ۲ هزار مرکز از بقاع متبرکه می‌تواند برای اجرای کارهای نظیر این محافل قرآنی اختصاص یابد، تصریح کرد: اگر بخواهیم حلقه‌های قرآنی در جغرافیای ایران فعالیت کنند، بقاع متبرکه یکی از بهترین اماکنی است که می‌تواند از قاریان، مدرسان قرآن، گروه‌های مردمی و همه کسانیکه می‌خواهند نهضت قرآن‌آموزی را در کشور توسعه دهند و رونق ببخشند، میزبانی کند.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: توقع داریم تا این کرسی‌ها با حضور و قرائت قاریان بین‌المللی ایرانی شکل بگیرد تا سبب جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های قرآنی شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با تاکید بر برپایی کرسی‌های حفظ و ترجمه و تفسیر آیات، افزود: در تفسیر قرآن باید مفسرین و محققین خوب در حوزه و دانشگاه ایراد سخن داشته باشند تا از این طریق از وجه آیات قرآنی برای مردم «کشف‌الغنا» کنند؛ البته ذکر این نکته لازم است که تفسیر کار اهل‌بیت (ع) است، چون می‌فرماید: «وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» بنابراین آنها هستند که باید اصل تفسیر قرآن را مطرح کنند.



وی ادامه داد: عالمان ما در طول تاریخ تفسیرهایی را که نوشته‌اند، از لغت شروع کرده‌اند و کم‌کم به جملات عربی و گزاره‌ها سوق پیدا کرده‌اند؛ سپس به‌سمت نگاه روایی و تفسیر روایی توجه کرده‌اند و در دوران اخیر هم تفسیر آیه به آیه که زبردست‌ترین آنها تفسیر مرحوم علامه طباطبایی است ظهور کرد که تفسیر وزین المیزان را می‌توانیم به‌عنوان یک طراز معرفی کنیم.



رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه در سال‌های اخیر سعی شده است با نگارش تفسیر «نورالثقلین» و تفسیر «البرهان» گامی قوی‌تر برداشته شود، تصریح کرد: محققین زیادی در این زمینه کار کرده و مجموعه روایات تفسیری را جمع‌آوری کرده‌اند که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به استفاده از امامزادگان و بقاع متبرکه برای فعالیت‌های قرآنی، گفت: فعالان عرصه قرآنی اگر فضا، سالن یا امکانات زیرساختی و سخت‌افزاری می‌خواهند، همه موجود است؛ اگر ما صحبت از قرآن و اهل‌بیت (ع) داریم، همین مکان محل رسیدن به این موضوع است.



وی با اشاره به تفسیر آیات ۳۸ تا ۴۰ سوره مبارکه احزاب، در این بخش به مباحثی همچون سختی‌های رسالت و تبلیغ دین از سوی پیامبر (ص) پرداخت و خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) برای اینکه مردم را به‌سمت ایمان سوق دهد، مشقت زیادی را متحمل شد.



رئیس سازمان اوقاف با تاکید بر تنوع در تفسیر، افزود: در حال حاضر مستمعین آگاهی‌شان بیشتر از گذشته است؛ یک مبلغ باید به ابعاد مختلف دین آشنا باشد.



حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مبلغین این است که خدا ترس یعنی شجاع باشند، تصریح کرد: این یکی از ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب است و ایشان فقط از خدا می‌ترسند.



وی تاکید کرد: وجود مقدس اباعبدالله الحسین (ع) را در تمام وجوه از جمله در آب تحریم کردند اما امام حسین (ع) دست از دین بر نداشتند.



قرائت کلام الله مجید توسط احمد ابوالقاسمی و مهدی غلام‌نژاد از قاریان بین‌المللی کشورمان و همچنین همسرایی گروه نور از دیگر بخش‌های این مراسم بود.