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۳ آبان ۱۳۹۹، ۹:۰۱

برای تمام دانشگاه ها؛

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد این هفته اعلام می‌شود

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد این هفته اعلام می‌شود

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ تا دوشنبه ۵ آبان ماه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد، جمعه ۱۷ مرداد و شنبه ۱۸ مرداد ۹۹ برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر شدند. از میان حاضران در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تعداد ۴۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تعداد ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ میزان ۱۵۷ هزار نفر اعلام شده بود.

پیش از این فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: قرار بود نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در هفته آخر مهرماه اعلام شود اما به دلیل شرایط حاد بیماری کرونا و برخی محدودیت‌های اعمال شده، موجب شد روند برگزاری مصاحبه‌های عملی برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها در آزمون کارشناسی ارشد در زمان طولانی‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: با توجه به طولانی شدن روند مصاحبه‌ها و آزمون‌های عملی برخی از این رشته‌ها مقرر شد نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ تا ۵ آبان ماه اعلام شود.

کد مطلب 5054979

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      42 0
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      اولش گفتن قبل از دکتری اعلام میشه،بعد گفتن تا اخر مهر،بعد گفتن اخر هفته،بعد ۵ ابان،حالا میگن اخر هفته،محض رضای خدا زودتر جوابو بگید دو هفتس خواب و خوراک نداریم از استرس
    • US ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      26 0
      پاسخ
      بخاطر این اعلام نتایج اینقد استرس داریم که سیستم ایمنی بدنمو در برابر کرونا شده صفررررر . مارو کشتید خدا ازتون راضی نباشه
      • سارا IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
        5 0
        امروزم 5 ابان فعلا که هیچ خبری نیست
    • رضا IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      15 0
      پاسخ
      سلام ...جواب ارشد نیووومد....مردیم از استرس
    • AE ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      12 1
      پاسخ
      سلام بر سنجش و آل سنجش و بخصوص خانم سخنگو بخدا فردا پنجم آبان هست، وقتی کسی میگه تا فلان روز یعنی روز قبلش دیگه آخرین مهلت هست ، به قول حقوقی ها غایت داخل در مغیی نیست مگر قرینه ای بر آن باشد، شما هم که بدون قید و قرینه اعلام کردین ، تا پنجم، پس چی شد؟؟؟؟؟ بخدا مردم دارن نفرین میکنن.
      • محمد علی AE ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
        2 0
        غایت و مغیی. خیلی خوب بود.
    • حسین IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      دیوونه شدیم اینقد کش دادین همه جوابش اومد جز ارشد
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      4 0
      پاسخ
      امروز هم که 5 ابان هست ، تا کی باید منتظر بمونیم حتما میخواین بشه ساعت 12 شب تا نتایج اعلام کنین ، اینجور که نمیشه مردم علاف خودتون کنین
    • شین IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      16 2
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      خدا لعنتتون کنه☹️
    • سینا IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      4 0
      پاسخ
      امروز دوشنبه ۵ آبان ماه سال یک هزار سیصد و نود و نه هجری شمسی و ۲۶ ام اکتبر سال دو هزار و بیست میلادی و نهم ربیع الاول سال یک هزار و چهل و دو هجری قمری جهت یادآوری به سازمان سنجش
      • AE ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
        2 0
        داداش اینا احتمالا منظورشون پنجم آبان در سال نود و نه هجری قمری هست....

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