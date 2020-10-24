به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد، جمعه ۱۷ مرداد و شنبه ۱۸ مرداد ۹۹ برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر شدند. از میان حاضران در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تعداد ۴۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تعداد ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ میزان ۱۵۷ هزار نفر اعلام شده بود.

پیش از این فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: قرار بود نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در هفته آخر مهرماه اعلام شود اما به دلیل شرایط حاد بیماری کرونا و برخی محدودیت‌های اعمال شده، موجب شد روند برگزاری مصاحبه‌های عملی برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها در آزمون کارشناسی ارشد در زمان طولانی‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: با توجه به طولانی شدن روند مصاحبه‌ها و آزمون‌های عملی برخی از این رشته‌ها مقرر شد نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ تا ۵ آبان ماه اعلام شود.