به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه امارات بیانیه ای را در خصوص توافق عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه خود از توافق سودان و تل آویو به عنوان یک توافق تاریخی یاد کرده است!

وزارت خارجه امارات در این بیانیه ابراز امیدواری کرد که توافق صورت گرفته میان دو طرف به تقویت صلح منجر شود!

افزون بر این، وزارت خارجه بحرین نیز بیانیه ای را در حمایت از توافق مذکور منتشر کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود مدعی شد که حصول چنین توافقی یک دستاورد محسوب می شود.

دولت انتقالی سودان روز جمعه موافقت خود را با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است؛ موافقتی که با مخالفت های گسترده در سودان مواجه شده است.

روز گذشته نیز ائتلاف الاجماع الوطنی که گروه های سیاسی اصلی در سودان را در برمی گیرد با صدور بیانیه ای از تصمیم دولت انتقالی این کشور مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.