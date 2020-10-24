تداوم وضعیت هوای ناسالم اراک برای دهمین روز متوالی

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شاخص کیفیت هوای اراک اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوای اراک در روز جاری (سوم آبان ماه) به وضعیت ناسالم رسیده است.

وی ادامه داد: ارزیابی ساعت ۱۱ صبح امروز ایستگاه شریعتی واقع در بلوار میرزای شیرازی نشانگر آن است که شاخص کیفیت هوای اراک به ۱۲۰ رسیده و برای گروه‌های حساس وضعیت ناسالم را دارد. مربوط به بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: شاخص‌ها نشان دهنده این است که در دهمین روز متوالی عامل اصلی آلودگی هوای شهر اراک ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است.

میرزایی افزود: با توجه به تداوم آلودگی‌ها از چند روز گذشته و تشدید شیوع بیماری کرونا رعایت چندین نکته ضروری است از جمله اینکه مبتلایان باید از هر گونه رفت و آمد در محیط‌های شلوغ و پر رفت و آمد خودداری کنند.

وی تاکید کرد: تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت بدنی در فضای باز جدا بپرهیزند.

میرزایی لزوم دقت در هنگام سوخت‌گیری جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مهم برشمرد و افزود: باید از انجام هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی و مانند آن خود داری شود.