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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۲۹

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی خبر داد؛

تداوم وضعیت هوای ناسالم اراک برای دهمین روز متوالی

تداوم وضعیت هوای ناسالم اراک برای دهمین روز متوالی

اراک- مدیر کل محیط زیست استان مرکزی گفت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک ساعت ۱۱ صبح امروز به عدد ۱۲۰ رسیده که بیانگر ناسالم بودن آن برای گروه‌های حساس است.

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شاخص کیفیت هوای اراک اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوای اراک در روز جاری (سوم آبان ماه) به وضعیت ناسالم رسیده است.

وی ادامه داد: ارزیابی ساعت ۱۱ صبح امروز ایستگاه شریعتی واقع در بلوار میرزای شیرازی نشانگر آن است که شاخص کیفیت هوای اراک به ۱۲۰ رسیده و برای گروه‌های حساس وضعیت ناسالم را دارد. مربوط به بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: شاخص‌ها نشان دهنده این است که در دهمین روز متوالی عامل اصلی آلودگی هوای شهر اراک ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است.

میرزایی افزود: با توجه به تداوم آلودگی‌ها از چند روز گذشته و تشدید شیوع بیماری کرونا رعایت چندین نکته ضروری است از جمله اینکه مبتلایان باید از هر گونه رفت و آمد در محیط‌های شلوغ و پر رفت و آمد خودداری کنند.

وی تاکید کرد: تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت بدنی در فضای باز جدا بپرهیزند.

میرزایی لزوم دقت در هنگام سوخت‌گیری جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مهم برشمرد و افزود: باید از انجام هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی و مانند آن خود داری شود.

کد مطلب 5055214

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