به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حضرت بقیة‌الله» نوشته آیت‌الله محمد شجاعی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هفتم رسیده است.

این‌کتاب یکی از ۸ کتاب تبدیل سخنرانی‌های آیت‌الله محمد شجاعی در مجالس خصوصی و عمومی است و به موضوع مهدویت و زندگی و امامت حضرت ولی عصر(عج) می‌پردازد.

«حضرت بقیة‌الله» با شناخت حضرت مهدی (عج) آغاز می‌شود. میلاد مقدس، نایبان خاص، و بحث در معنای بقیه الله از جمله مطالبی هستند که در بخش اول کتاب آمده‌اند. در ادامه هم به غیبت کبرای آن حضرت پرداخته و در آن از روایاتی که پیش از غیبت از آن خبر داده‌اند، سخن گفته شده است؛ همچنین اینکه غیبت آزمایشی بزرگ است و در زمان غیبت تشرف که انواعی دارد ممکن است.

این‌کتاب امام مهدی (عج) را از منظر اهل سنت نیز به خواننده معرفی می‌کند و عصر ظهور آن حضرت نیز در این کتاب فصلی را به خود اختصاص داده است. علائم ظهور و قیام آم حضرت و جهان پس از قیام مهدی هم در این‌کتاب تشریح شده است. مبحث رجعت هم، بخش پایانی این‌کتاب را می‌سازد.

چاپ هفتم این‌کتاب با ۲۱۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.