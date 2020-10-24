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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۳۶

توسط انتشارات سروش؛

کتاب «حضرت بقیة‌الله» به چاپ هفتم رسید

کتاب «حضرت بقیة‌الله» به چاپ هفتم رسید

کتاب «حضرت بقیة‌الله» نوشته آیت‌الله محمد شجاعی توسط انتشارات سروش به چاپ هفتم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حضرت بقیة‌الله» نوشته آیت‌الله محمد شجاعی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هفتم رسیده است.

این‌کتاب یکی از ۸ کتاب تبدیل سخنرانی‌های آیت‌الله محمد شجاعی در مجالس خصوصی و عمومی است و به موضوع مهدویت و زندگی و امامت حضرت ولی عصر(عج) می‌پردازد.

«حضرت بقیة‌الله» با شناخت حضرت مهدی (عج) آغاز می‌شود. میلاد مقدس، نایبان خاص، و بحث در معنای بقیه الله از جمله مطالبی هستند که در بخش اول کتاب آمده‌اند. در ادامه هم به غیبت کبرای آن حضرت پرداخته و در آن از روایاتی که پیش از غیبت از آن خبر داده‌اند، سخن گفته شده است؛ همچنین اینکه غیبت آزمایشی بزرگ است و در زمان غیبت تشرف که انواعی دارد ممکن است.

این‌کتاب امام مهدی (عج) را از منظر اهل سنت نیز به خواننده معرفی می‌کند و عصر ظهور آن حضرت نیز در این کتاب فصلی را به خود اختصاص داده است. علائم ظهور و قیام آم حضرت و جهان پس از قیام مهدی هم در این‌کتاب تشریح شده است. مبحث رجعت هم، بخش پایانی این‌کتاب را می‌سازد.

چاپ هفتم این‌کتاب با ۲۱۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5055264

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