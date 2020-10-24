عدم وجود تحرک و پویایی برای اقناع عمومی در رابطه با بحران قره باغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در نشست هم اندیشی و برنامه ریزی همایش «پیامدهای بحران قره باغ»، فرهنگ را عنصر جدایی ناپذیر از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی عنوان کرد و گفت: فرهنگ زیربنای تمام مسائل موجود در جامعه است و اگر جدای از این باشد نتیجه مدنظر از مسائل مختلف عاید نخواهد شد.

وی به فعالیت مستمر سازمان تبلیغات اسلامی در بحث اعزام مبلغ به مناطق آسیای میانه اشاره کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در طول سال‌های گذشته، با گروه‌های متعدد، مبلغان برجسته به ناحیه قفقاز، آسیای میانه به‌ویژه آذری زبانان اعزام کرده که از طریق پیام رسان «واتساب» و «تلگرام» هم در توسعه فعالیت تبلیغی خود ۳۰ کانال با مخاطبان عام و فرهیخته راه اندازی کرده و به صورت مستمر به تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل هدف از این اعزام را بررسی نقش جمهوری اسلامی در حیطه فرهنگی با استفاده از ظرفیت علمای فعال رسانه‌ای و صاحب نظر، عنوان کرد و گفت: برگزاری همایش «بحران قره باغ، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی ایران و منطقه»، در راستای همین طرح فرهنگی در استان اردبیل اجرا می‌شود تا علاوه بر فعالیت‌های شایسته ای که در درون منطقه به صورت گسترده انجام شده در ناحیه شمالغرب هم اثر گذار باشیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با انتقاد از کم کاری مسئولین در اقناع عمومی در داخل منطقه و استان در خصوص بحران قره باغ، افزود: متأسفانه در داخل ایران، تحرک و پویایی لازم برای بررسی و ایجاد پیام و نیز اقناع عمومی در داخل استان و منطقه صورت نگرفته است و همچنین در محافل و مساجد هم این امر به‌عنوان محور جریان، جدی گرفته نشده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان، بررسی ابعاد بحرانی هدفگذار در داخل کشور را از اهداف این همایش عنوان کرد و گفت: فرصت طلبانی با بازیگری در قالب نقشه‌های شوم در صدد جریان سازی تهدیدهای درونی، قوم گرایی، «پان ترکیسم» و تهدیدهای مذهبی از بحران قره باغ استفاده کرده و در پشت این قضیه به شیطنت می‌پردازند که باید با دیپلماسی موجود در این همایش در صدد رفع این نقشه‌های تفرقه انگیز باشیم.

وی تبیین رسالت انقلاب اسلامی ایران از طریق نخبگان حوزوی و دانشگاهی را از محورهای این همایش عنوان کرد و گفت: علمای رسانه‌ای، روحانیون طرح هجرت، ائمه جماعات مساجد، فرهیختگان دینی و صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه و دانشگاه، بازوان توانمندی تبلیغات اسلامی برای برپایی این همایش فاخر و اثرگذار هستند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، ارائه بیانیه مشترک نمایندگان ولی فقیه، را نشان از صراحت تبیین موضع در مسائل منطقه برشمرد و توسعه این رفتار دیپلماسی در سطح عمومی را عامل مهمی در تأثیرگذاری بیش از پیش فرهنگی در سطح بین المللی عنوان کرد.

وی تأثیرگذاری امنیتی را منوط به تأثیر گذاری فرهنگی عنوان کرد و گفت: اگر فرهنگ سازی به درستی انجام شود شاهد تأثیرگذاری امنیتی بالایی نیز خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل رفع اتهامات از ایران توسط برنامه دیپلماسی عمومی در اوضاع کنونی را مهم عنوان کرد و افزود: اصل برگزاری همایش بر اعلام موضع ایران در بحران قره باغ است که در مرکز استان اردبیل و شهرهای هم مرز با جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.

وی رسالت صدا و سیما و رسانه‌های عمومی را در شناساندن اهداف همایش و نیز پس از برگزاری در ارائه نتایج همایش در سطح ملی و بین المللی مهم خواند و بر ضرورت همکاری فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه تاکید کرد.

آمریکا و صهیونیست‌ها بازیگران فرامنطقه ای بحران آذربایجان

بهروز ندائی، معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل نیز در سخنانی دین، زبان، مذهب، آئین و فرهنگ مشترک با کشور جمهوری آذربایجان را از محورهای حمایت و همکاری در خصوص همایش بحران قره باغ عنوان کرد و گفت: در شورای تأمین استان ضمن تبیین اهداف این همایش، بر اجرای شایسته و مطلوب آن تاکید و حمایت همه جانبه را اعلام می‌کنیم.

سردار جلیل بابازاده قانع، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این نشست، آمریکا و صهیونیست را بازیگران فرامنطقه ای در بحران آذربایجان عنوان و توجه به امنیت منطقه را دستخوش رشادت دلیرمردان مرزبانی و نیروهای خدوم مسلح بیان کرد و گفت: همایش بحران قره باغ در صورت برگزاری تخصصی و پرمحتوای، می‌تواند به خوبی مواضع ایران را در این خصوص اعلام کند و هر گونه تفرقه و مسائل حاشیه‌ای را برطرف خواهد کرد.