توسلی به تیم فوتسال سایپا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سایپا، فرزانه توسلی، کاپیتان پرافتخار فوتسال ایران با توافق مدیران باشگاه سایپا، به جمع شاگردان شهناز یاری ملحق شد.

فرزانه توسلی متولد ۱۳۶۵ با ۲۰ سال سابقه فعالیت در ورزش فوتسال دارای سوابق درخشانی همچون قهرمانی جام ملت‌های آسیا مالزی ۲۰۱۵، قهرمانی جام ملت‌های آسیا تایلند ۲۰۱۸، نایب قهرمانی مسابقات داخل سالن آسیا (کره جنوبی) ۲۰۱۳، سومی مسابقات داخل سالن آسیا (ترکمنستان) ۲۰۱۷، قهرمانی زنان کشورهای اسلامی ۲۰۰۵، قهرمانی مسابقات غرب آسیا (اردن) ۲۰۰۷، بهترین دروازه بان آسیا ۲۰۱۵، ۲۰۱۸.

هفتمین و ششمین دروازه بان جهان از نگاه سایت فوتسال پلنت در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، دو دوره حضور در مسابقات جام جهانی کوچک (پرتغال ۲۰۱۳، گواتمالا ۲۰۱۵)، ۸ دوره قهرمانی لیگ برتر ایران بهترین دروازه بان ایران در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۶، بهترین دروازه بان تورننمت چهارجانبه روسیه و قهرمانی مسابقات دانشجویی جهان (بلژیک) در کارنامه خود را داراست.