به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت از فصل سوم برنامه تلویزیونی چراغ مطالعه، امشب شنبه ۳ آبان به نقد و بررسی کتاب «روایت جنگ در دل جنگ» نوشته انیس دوویکتور اختصاص دارد که با حضور محمدمهدی شاکری به عنوان مترجم آن، از آنتن شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

محمدمهدی شاکری از زمان تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) در ایران با نگاه شهید آوینی آشنا شده بود. او در دوران تحصیل دکترای علوم سیاسی در فرانسه با انیس دوویکتور و پژوهشش آشنا شد و در پی این آشنایی در روشن کردن مفاهیم ناآشنا برای دوویکتور به وی کمک می‌کرد و در نهایت کتاب او را به فارسی برگرداند.

دوویکتور دکترای علوم سیاسی دارد و در مطالعات خود به کارهای میان‌رشته‌ای تاریخ، فرهنگ و علوم سیاسی و بیشتر در جغرافیای غرب آسیا می‌پردازد. او رساله‌ دکتری خود را به بررسی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ سینما اختصاص داد اما عملا آشنایی او با فیلم‌سازی مستند جنگ ایران و عراق کل پایان‌نامه‌ او را تحت تاثیر قرار داد. این‌پژوهشگر با پدیده‌ای روبه‌رو بود که بدون فهمیدن آن پایان‌نامه‌اش معنا نداشت؛ پدیده‌ای به نام «آوینی».

این‌برنامه تلویزیونی امشب شنبه ۳ آبان از ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌رود.