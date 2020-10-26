  1. استانها
  2. خوزستان
۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

واژگونی خودروی پراید در شوش ۷ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودروی پراید در شوش ۷ مصدوم برجای گذاشت

اهواز- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مصدومیت هفت نفر بر اثر واژگونی خودروی سواری پراید در شهرستان شوش خبر داد.

فرهنگ کره بندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اهواز به شوش (نرسیده به سید عباس) واژگون شد.

وی در ادامه از مصدومیت هفت نفر در این سانحه رانندگی خبر داد و افزود: ۶ نفر به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: دو نفر از مصدومان مذکر با سنین ۱۹ و ۴۸ ساله، دو نفر مؤنث با سنین ۴۰ و ۲۵ ساله، مابقی سه کودک دختر و پسر با سنین یک ساله و چهار ساله بودند.

کد مطلب 5056286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها