واژگونی خودروی پراید در شوش ۷ مصدوم برجای گذاشت

فرهنگ کره بندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اهواز به شوش (نرسیده به سید عباس) واژگون شد.

وی در ادامه از مصدومیت هفت نفر در این سانحه رانندگی خبر داد و افزود: ۶ نفر به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: دو نفر از مصدومان مذکر با سنین ۱۹ و ۴۸ ساله، دو نفر مؤنث با سنین ۴۰ و ۲۵ ساله، مابقی سه کودک دختر و پسر با سنین یک ساله و چهار ساله بودند.