استقلال و پرسپولیس در حال غرق شدن زیر بار مشکلات هستند

مسعود اقبالی مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چرا باید استقلال و پرسپولیس که بزرگ‌ترین باشگاه‌های ایران و حتی آسیا هستند فاقد مدیر باشند و هواداران این تیم از شرایط تیم شان رضایت نداشته باشند. این نارضایتی هواداران از شرایط سرخابی‌ها به اوج خودش رسیده است و وزارت ورزش باید پاسخگوی چهار سال مدیریتش بر این دو تیم باشد.

وی اضافه کرد: استقلال و پرسپولیس سمبل ورزش ایران هستند و مشکلات در این تیم را می‌توان به کل ورزش تعمیم داد. چند وقتی است این دو باشگاه بدون مدیر اداره می‌شوند تا این شائبه ایجاد شود که شاید اصلاً مدیران در سرخابی چندان هم تاثیرگذار نبوده و وجودشان الزامی نیست.

اقبالی تاکید کرد: در حساس‌ترین مقطع زمانی فوتبال یعنی پیش فصل هستیم و اینکه استقلال یک ماه است بدون مدیرعامل و توسط سرپرست مدیرعاملی اداره می‌شود و پرسپولیس همین سرپرست مدیرعاملی را هم ندارد و به تازگی مدیرعاملش مشخص شده، اتفاق خوبی در فوتبال ایران نیست.

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت: پرسپولیس به فینال آسیا رسید و بعد از آن از هم پاشید و حاشیه‌های زیادی برای آن تولید شد. استقلال هم که چند سال است دستش از موفقیت کوتاه است و شرایط دو تیم به قدری نگران کننده است که باعث رنجش خاطر هوادارانش شده است. من به دیگر تیم‌ها، دیگر رشته‌ها و تیم‌های ملی از فوتبال گرفته تا همه رشته‌های دیگر کار ندارم اما واقعاً شرایط استقلال و پرسپولیس خوب نیست. پنجره نقل و انتقالاتی شان بسته است، مدیر ندارند و زیر بار بدهی در حال غرق شدن هستند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: گرچه شرایط اقتصادی کشور هم سخت و نگران کننده است، اما فوتبال که خودش می‌تواند درآمدزا باشد نباید این‌طور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد. اگر با استقلال و پرسپولیس خوب برخورد شود و مدیرانی کاربلد با اختیار تام در این دو باشگاه باشند، هر یک از آنها می‌توانند چند برابر هزینه‌های سالانه شان درآمدزایی کنند و دست شان مقابل هیچ اداره، نهاد، ارگان و وزارت خانه‌ای دراز نمی‌شود.