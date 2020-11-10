قیمت گذاری لاستیک به تولیدکنندگان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، رأساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شوند.

در مصوبه ستاد تنظیم بازار که در دهم آبان ماه صادر شده، آمده است:

۱. مقرر شد لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های تعیین شده (مطابق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) از طریق سامانه جامع تجارت و یا حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها به فروش برسد.

۲. لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، رأساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شوند.

تبصره: عدم رعایت ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه بوده و دستگاه‌های نظارتی مکلفند با متخلفین برخورد قانونی کنند.

۳. نظر به اینکه برخی از لاستیک‌های دپو ده با ارز ۴۲,۰۰۰ ریال بیش از ۸ ماه در انبار عاملین موجود است و علاوه بر تحمیل هزینه‌های تبعی بیشتر برای توزیع کنندگان لاستیک سنگین، تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام است، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که در هر استان کمیته‌ای با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت و با عضویت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، استانداری و نهاده‌های نظارتی تشکیل شود تا نسبت به تعیین تکلیف لاستیک‌های دپوشده قبل از سال ۹۹ اقدام کند.

۴. کلیه محموله‌های مواد اولیه ترخیص شده از تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ لغایت یک خرداد ۹۹ به دلیل عدم اعلام قیمت محصولات نهایی تولید شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و فروش به قیمت مصوب قبلی، مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست.

نرخ مواد اولیه افزایش یافته است / ‏‬میزان افزایش قیمت تایر هنوز مشخص نیست

در این رابطه مصطفی تنها سخنگوی انجمن تایرسازان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، قیمت مواد اولیه تولید تایر در کشور شناور شده است؛ به عنوان مثال یکی از مواد اولیه ما که تا دو ماه پیش ۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت داشت هم اکنون با قیمت ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان می خریم، همچنین قیمت اس‌بی‌آر که ۱۰ هزار تومان بود هم اکنون به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

تصریح کرد: ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه ما وارداتی و مابقی داخلی است و باید بگویم که نوسان قیمت در مواد اولیه داخلی بیشتر بوده است.

تنها افزود: در حال حاضر ثبات قیمت‌ها دشوار شده و به تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود؛ از این رو ما درخواست دادیم که مبنای قیمت گذاری تغییر کند. موازین نرخ گذاری یا همان فرمول قیمت گذاری تغییر خواهد کرد، اما هنوز مشخص نیست که چه میزان افزایش قیمت اعمال شود. البته مصوبه ستاد تنظیم بازار هنوز به ما ابلاغ نشده است.

سخنگوی انجمن تایرسازان یادآور شد: نرخ‌های مصوب ما برمبنای دلار نیمایی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است در حالیکه هم اکنون نرخ این نوع ارز در سامانه نیما تا ۲۵ هزار تومان دیده می‌شود.