قاتل درگیری پمپ بنزین یزد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به درگیری شب گذشته در یکی از پمپ بنزین‌های محور مهریز به انار اظهار داشت: در این درگیری یکی از متصدیان پمپ بنزین به قتل رسید.

وی با اشاره به جزئیات ماجرا اظهار داشت: در ساعت ۱۵ روز گذشته خبر نزاع و درگیری منجر به قتل در پمپ بنزین خلیج فارس محور مهریز به انار به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله ماموران پلیس در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد یادآور شد: مشخص شد که راننده یک کامیون بر سر سوخت گیری با یکی از متصدیان جایگاه سوخت درگیر شده و او را با ضربات چاقو مجروح کرده که فرد مضروب پس از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

بهدانی فرد ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامی شهید صدوقی شهرستان مهریز در کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و او را در نزدیکی مسجد ابوالفضل دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: قاتل ۳۶ ساله برای انجام بازجویی تحویل ماموران پلیس آگاهی شد و تحقیقات بیشتر در مورد علت قتل در دست بررسی است.